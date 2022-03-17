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Uriel, Avrupa ve Türkiye’de Ses Getirecek

Şarkılarıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de ses getiren Uriel Salnaitis, dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağı yeni projesi üzerinde çalışmaya başladı.

17 Mart 2022 Perşembe 10:40
Uriel, Avrupa ve Türkiye’de Ses Getirecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkılarıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ses getiren Uriel Salnaitis, dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağı yeni projesi üzerinde çalışmaya başladı. Kısa sürede hit haline gelen şarkılarıyla Avrupa’da ses getiren Uriel, iki sürpriz dünyaca projeyle müzikseverlerle buluşacak.

Son dönemde Ukrayna halkı yararına yaptığı yeni şarkı projesi söz ve müziği Alman şarkıcı Nena’ya ait olan Mach Die Augen Auf şarkısı projesiyle gündemde olan ünlü Türk asıllı Alman şarkıcı Uriel Salnaitis’in, 2022 yılında Mısır’da ve Avrupa’da yılın güzeli seçilen Zaina Ali ile de çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Kendine has müzik tarzı ve etkileyici sahne performansıyla ün kazanan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda hayranlarını heyecanlandıracak yeni projelerini piyasaya sürecek.

https://youtu.be/c5us6Q2DiRo

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uriel Salnaitis
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