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Uriel 22 şarkılık albümüyle 2022’ye damgasını vuracak

Single olarak yayınladığı cover çalışmalarıyla tüm Avrupa’da büyük ses getiren Uriel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. İlk albümünü tamamlayan sanatçı, 22 şarkının yer aldığı “Kaybolan Yıllar” adlı çalışmayla müzik dünyasında fırtınalar estirecek.

18 Nisan 2022 Pazartesi 12:12
Uriel 22 şarkılık albümüyle 2022’ye damgasını vuracak

HABER: DİNÇER KARACALAR

30 yıl ara verdiği müziğe yepyeni bir sound’la dönen Uriel, şimdiye dek yayınladığı dört single’la hem Türkiye’de, hem Almanya’da hem de diğer Avrupa ülkelerinde müzik listelerinin zirvesine tırmandı. “Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır”, “Masum” ve “Nerdesin” şarkılarını cover’layan sanatçı, sahne çalışmalarına da yeniden start verdi ve Almanya’nın en büyük mekanlarında coşkulu konserlere imza attı.

YENİ MENAJER, YENİ ALBÜM

Uriel şimdi kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Menajer Himmet Kılınç’la anlaşan sanatçı, bundan böyle çalışmalarını deneyimli menajerle birlikte yürütecek. İlk albümünü de tamamlayan Uriel, 22 şarkının yer aldığı “Kaybolan Yıllar” adlı çalışmayla 2022 yılına kelimenin tam anlamıyla damgasını vuracak.

TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE ŞARKILAR

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Uriel, sevenlerini heyecanlandıran “Kaybolan Yıllar” albümü üzerinde titizlikle çalıştı. Ünlü yıldız albüm için Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Kayıtları Almanya’da yapılan çalışmada Uriel’in daha önce yayınladığı cover şarkılara da yer verildi. “Kaybolan Yıllar”, başta Türkiye, Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupa’da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
 

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Uriel
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