ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI KUMBAĞ

İSTANBUL

HABİB BABAR

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerden kaçmaya çalışan vatandaşlar, kır ve bahçeli evlere yöneldi.

Tekirdağ’da şehrin kalabalığından uzak bölgelerde arsa ve bahçeli ev arayışlarında patlama yaşandı. Birçok ünlü başta olmak üzere vatandaşlar Doğa ve denizin iç içe olduğu Kumbağ’a akın etti.Denize sıfır ve denize 800 metre uzaklıkta bulunan arsalarının satış rekoru kırdığını belirten ünlü iş adamı Hasan Alçan, ‘Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlarımız artık küçük yerlerde,doğa ve denizle yaşamak istiyorlar.

Biz vatandaşlarımıza arsalarını teslim ediyoruz. Onlar da ya villa ya da dubleks ev yapıyorlar. Sinema ve müzik dünyasından da birçok müşterimiz var’dedi.