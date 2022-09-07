ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI

HABER: ALMİNA BESRA BABAR

Farklı menü alternatiflerine sahip Cheesy Peasy Restaurant Cafe’nin damak çatlatan ve deneyen herkesi kendine hayran bırakan spesiyali Kaburger. Uzun pişirme süresi, her gün taze yapılan ekmeği ve şefin özel tarifiyle hazırlanan sosu ile Kaburger, deneyenleri müdavimi yapıyor. Ayrıca menüsünde yer alan tüm tatlı çeşitlerini her gün taze malzemeler ve meyveler ile günlük hazırlayan Cheesy Peasy, tüm kahve çeşitlerini de günlük ve tazeliğini koruyacak şekilde demleyerek misafirlerine sunuyor. işletme sahibi Sabahattin Sonok, ünlülerin Kaburger’e hayran kaldığını söylüyor.