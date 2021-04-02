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Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker

02 Nisan 2021 Cuma 14:26
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Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker

HABER: ASLAN SAYIM

Onur Peker Saç Tasarım Merkezi, hayallerini gerçekleştirmek isteyen iki genç kadının girişimiyle ortaya çıkan, aynızamanda Onur Peker’in yaptığı muhteşem saç tasarımlarıyla birleşen, İstanbul Etiler’de kurulmuş yeni nesil bir güzellik merkezi. 

Bu genç girişimcilerin isimleri; Meral Çakır, Sevda Şahin ve Onur Peker.

Onur Peker 2000 yılında Kuaförlüğe başladı

Genç girişimci Onur Peker, Micro kaynak uygulaması ve saçuzatma teknikleri konusunda uzmanlığı ile yakından tanınmaktadır. 

Nasıl geldiğinizin bir önemi yok felsefesini benimseyen ekip, aynı zamanda Ombre, Sombre, Balyaj ve saç bakım teknikleri konusunda tüm işlemleri özveriyle yapma. 

Onur Peker Saç Tasarım Merkezinde kendine özen gösteren kadınların öncelikli tercihleri olan protez tırnak, ipek kirpik, microblading ve bölgesel zayıflama ve daha bir çok uygulamayı gerçekleştiren profesyonel bir ekip bulunmakta. 

Ekibin ve salonun güzel enerjisi misafirlerini hijyen ortamında ve pandemi kurallarına uygun karşılamakta.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.04.2021 14:30
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Ünlülerin Saç Tasarım Uzmanı Onur PekerAslan Sayım
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