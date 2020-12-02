Ünlülerin kıyafetleri açık artırmada satılacak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle antika eşyalar ve ünlü sanatçıların kıyafetleri müzayedeci Uğur Batur tarafından 3 Aralık gecesi “ugurantik”, “ugurbatur” instagram hesaplarından yapılacak online açık artırma ile satılacak. Online açık artırmaya ünlü sanatçılarda canlı yayınla konuk olarak katılarak destek verecekler.

Ünlü müzayedeci Uğur Batur haftada üç kez sosyal medya hesaplarından düzenlediği müzayedelerinden birini 3 Aralık Perşembe gecesi Engelsiz Yaşam Vakfı yararına yapacak. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Uğur Batur’un “ugurantik”, “ugurbatur” instagram hesaplarından yapacağı açık artırmada, antika eşyalar ve ünlü sanatçıların bağışladıkları kendi eşyalarının satışı yapılacak. Elde edilecek gelir Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlanacak ve engelli bireyler için harcanacak.

Müzayede de açık artırma usulüyle satılacak olan ve ünlü isimlere ait olan kıyafetler, vakfın sosyal sorumluluk projesi olan www.unluikinciel.com sayfasından seçildi. Seçilen ikinci el kıyafetler arasında Acun Ilıcalı’ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk’ün takım elbisesi, Koray Avcı’nın konserlerinde de giydiği şalvarı, Tamer Karadağlı’nın tişörtü, Yılmaz Morgül’ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah’ın ceketi müzayede satılacak eşyalar arasında olacaklar.

3 Aralık Perşembe gecesi yapılacak online müzayedeye ünlü sanatçılarda canlı yayın konuğu olarak katılacaklar. Saat 20.30 - 21:00 Aslı Hünel, saat 21.00 -21.30 Tamer Karadağlı, saat 21.30 – 22.00, Umut Akyürek, saat 22.00 – 22.30 Yılmaz Morgül, saat 22.30 – 23.00 arasında da Coşkun Sabah, Uğur Antik sayfasından sohbete katılacaklar ve takipçileri ile sevenlerinin de alışveriş yaparak destek olmalarını isteyecekler. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Her yıl olduğu gibi bu yılda vakıf olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle güzel bir organizasyon yapmak istedik. Ancak pandemi dolayısıyla bu yıl kurallara uyarak böyle bir etkinlik yapmayı uygun bulduk. Keyifli güzel bir gece olacağını düşünüyoruz ve yardımseverleri müzayedeye katılmaya davet ediyoruz” dedi.



