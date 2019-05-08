Ünlülerin dişçisinden 17. yıl kutlaması

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, ve Hababam Sınıfı Vokal Gurubu’nun da destek verdiği şarkılı türkülü, 17 yıl kutlaması çevre sakinleri tarafından büyük ilgi gördü

Diş hekimi Dr Sonay Öztan Gökhan ve Orhan Gökhan’ın 17 yıl önce Güngören’de kurdukları Diş kliniğinin 17. Yıl kutlaması, Hababam Sınıfı Vokal Grubunun vermiş olduğu konser ile başlayarak büyük beğeni gördü. Kutlama kokteyline destek veren Wilma Elles, Şebnem Schaefer ve Tuğba Özay kutlamaya katılan Güngören’li vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandılar, fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşların bu ilgisi ara ara izdihama sebep olsa da fotoğraf çekimleri program sonuna kadar sürdü. Cemiyet ve Magazin dünyasının yakından tanıdığı Klass dergisinin patronu Muammer Kapucuoğlu da kutlamaya katılan ve destek veren isimler olurken Çekiç Medya Levent Çekiç ve Basın Danışmanı Burhan Zorlu, Manejer olarak Serhan Candaş ve Dilek Yılmaz, Gökhan çiftini yalnız bırakmayan isimler oldu.

Nişantaşı’nı Güngören’e taşıdık

Geçtiğimiz yıl yaptığı başarılı çalışmaların karşılığında, diş sağlığı alanında bir çok ödülle layık görülen Sonay Öztan, ‘‘Evet belki Nişantaşı Etiler’den biraz uzakta olabiliriz ama eğer oralarda yaşayan, Cemiyet ve Sanat dünyasından yakınen tanıdığımız arkadaşlarımız gönül rahatlığı ile bizi tercih ediyorlarsa demek ki biz işimizi doğru yapıyoruz. Arkadaşlarımız diyorum çünkü bizi tercih eden müşterilerimizi biz eşimiz dostumuz, arkadaşımız gibi görüyoruz, belkide başarının sırrı burada yatıyor. 17 senedir hizmet verdiğimiz 5 katlı kliniğimizin bir bölümünde de 5 yıldır Estetik ve Güzellik merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor’’ dedi. Basının da yoğun ilgi gösterdiği kutlamanın Güngören Cuma pazarının kurulduğu güne denk gelmesi dolayısı ile kliniğin önünde bulunan yolda yoğun bir trafik sıkışıklığının yaşanmasına sebep oldu.