Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.383,21
ALTIN
976,31
DOLAR
17,26
STERLİN
20,58
EURO
17,61
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÜNLÜLERİN DİŞ HEKİMİ SONAY ÖZTAN GÖKHAN UYARDI

BAYRAMDA ŞEKERE DİKKAT!

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:43
ÜNLÜLERİN DİŞ HEKİMİ SONAY ÖZTAN GÖKHAN UYARDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu hafta sonu dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca özellikle çocukları bekleyen diş salığı konusunda uyarı yapan Ünlülerin ödüllü diş hekimi Sonay hanımdan mesaj var.

Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı çalışmaları ve aldığı ödüllerle yakından tanıdığımız ‘‘Ünlülerin Gülüş Tasarımcısı’’ ünlü diş hekimi Sonay Öztan Gökhan bayram dolayısı ile uyarı yaparak aşırı şeker kulanımına dikkat çekti. Bayan Gökhan; Bayramlarda evlerimizdeki en önemli adetlerden biri şeker ve tatlı ikram etmek, bu çok güzel bir gelenek olmasına karşılık ne yazık ki bayramlarda ipin ucunu kaçırıyoruz. Özellikle çocuklarda bunun önüne geçmek ne yazık ki hiç mümkün olmuyor. Biliyorum şekersiz, çikolatasız bayram olmaz ama benim ebeveynlere tavsiyem dokuz güne sarkacak olan bu bayram tatili sırasında çocuklarınızı şekerden mümkün olduğu kadar uzak tutmaya ve dişlerini fıçalamaları konusunda yakın takibe almak. Dedi. Büyüklere de tavsiyede bulunan Ünlü Diş Hekimi; Biliyorum bayramlarda o baklavaları, kadayıfları arka arkaya mideye indirmek hepimizin iştahını kabartıyor ama bu aşırı tatlı tüketimi çok akıllıca bir hareket olmayacak, unutmayın şeker obezitenin ve diyabetin en sevdiği yiyecektir. Unutmayın tatlı yerken ölçüyü kaçırmak çok tehlikeli bir eylemdir. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlar sağlıklı gülüşler dilerim. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ELİF ÇELİK’İN MEYDAN OKUMASI
ELİF ÇELİK’İN MEYDAN OKUMASI
“Şimdi 90'lar 2” Plak Oldu
“Şimdi 90'lar 2” Plak Oldu
“Füze” yi ateşledi
“Füze” yi ateşledi
TEK BAŞINA SETE ÇIKTI
TEK BAŞINA SETE ÇIKTI
Baynuri den Trabzonspor’a Şampiyonluk Marşı
Baynuri den Trabzonspor’a Şampiyonluk Marşı
GENÇ TASARIMCI MUTLULUKTAN UÇUYOR
GENÇ TASARIMCI MUTLULUKTAN UÇUYOR
YENİ BANU’LAR YETİŞTİRECEK
YENİ BANU’LAR YETİŞTİRECEK
Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi
Annesinin Hayalini Gerçekleştirdi
Sarıyer Börekçisi'nden Yeni Şube Açılışı Sürprizi: YEŞİLÇAM VOKAL GRUBU
Sarıyer Börekçisi'nden Yeni Şube Açılışı Sürprizi: YEŞİLÇAM VOKAL GRUBU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول