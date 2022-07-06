ÜNLÜLERİN DİŞ HEKİMİ SONAY ÖZTAN GÖKHAN UYARDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu hafta sonu dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca özellikle çocukları bekleyen diş salığı konusunda uyarı yapan Ünlülerin ödüllü diş hekimi Sonay hanımdan mesaj var.

Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında başarılı çalışmaları ve aldığı ödüllerle yakından tanıdığımız ‘‘Ünlülerin Gülüş Tasarımcısı’’ ünlü diş hekimi Sonay Öztan Gökhan bayram dolayısı ile uyarı yaparak aşırı şeker kulanımına dikkat çekti. Bayan Gökhan; Bayramlarda evlerimizdeki en önemli adetlerden biri şeker ve tatlı ikram etmek, bu çok güzel bir gelenek olmasına karşılık ne yazık ki bayramlarda ipin ucunu kaçırıyoruz. Özellikle çocuklarda bunun önüne geçmek ne yazık ki hiç mümkün olmuyor. Biliyorum şekersiz, çikolatasız bayram olmaz ama benim ebeveynlere tavsiyem dokuz güne sarkacak olan bu bayram tatili sırasında çocuklarınızı şekerden mümkün olduğu kadar uzak tutmaya ve dişlerini fıçalamaları konusunda yakın takibe almak. Dedi. Büyüklere de tavsiyede bulunan Ünlü Diş Hekimi; Biliyorum bayramlarda o baklavaları, kadayıfları arka arkaya mideye indirmek hepimizin iştahını kabartıyor ama bu aşırı tatlı tüketimi çok akıllıca bir hareket olmayacak, unutmayın şeker obezitenin ve diyabetin en sevdiği yiyecektir. Unutmayın tatlı yerken ölçüyü kaçırmak çok tehlikeli bir eylemdir. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlar sağlıklı gülüşler dilerim. Dedi.