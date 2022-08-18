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Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı

Marmara Ereğlisi Belediyesi ve Marmara Beach Volley'in (MBV) ortaklaşa düzenlediği 4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği 3 gün süren muhteşem organizasyonuyla bir kez daha Ereğli sahillerindeydi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 13:43
Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Mavi Martı Otizm Spor Kulübü aracılığıyla etkinlik alanına davet edilen bölgedeki otizmli, down sendromlu ve paralimpik bireyler, ünlü isimlerle plaj voleybolu oynadı. Televizyondan gördükleri yüzleri sahada karşılarında gören otizmli, down sendromlu ve paralimpik bireyler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alanda izleyici olarak gelen yüzlerce Ereğlili de “Ünlülerle Plaj Voleybolu” etkinliğini gözlerini kırpmadan takip ettiler.

Sporun Kalbi Marmara Ereğlisi’nde Attı

Bu sene birçok ilke tanılık eden 4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği, beş farklı ülkeden gelen onlarca başarılı kadın voleybolcuların yanında ünlü isimlerden Bekir – Nazife Aksoy, Yunus – Işık Günçe, Metin Yıldız, Seher Kılıç, Sevtap Özaltın ve ErjenaAvokadnas’ı da ağırladı.

Spor Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Ereğli Sahillerinde Gösterdi

4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği’nde 3 gün boyunca maçları takip eden ve verdikleri destekle varlıklarını hissettiren ünlü isimlerden Bekir Aksoy ve Yunus Günçe’nin anlamlı konuşmaları damga vurdu. Önümüzdeki yıllarda da destek vermek istediklerini ve spora ve sanatçıya verilen önemin kendileri için de çok değerli olduğunu dile getiren başarılı isimler oradaki herkesin gönlünü fethetti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mavi Martı Otizm Spor KulübüMarmara Ereğlisi BelediyesiMarmara Beach Volley4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği
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