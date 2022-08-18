Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Mavi Martı Otizm Spor Kulübü aracılığıyla etkinlik alanına davet edilen bölgedeki otizmli, down sendromlu ve paralimpik bireyler, ünlü isimlerle plaj voleybolu oynadı. Televizyondan gördükleri yüzleri sahada karşılarında gören otizmli, down sendromlu ve paralimpik bireyler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alanda izleyici olarak gelen yüzlerce Ereğlili de “Ünlülerle Plaj Voleybolu” etkinliğini gözlerini kırpmadan takip ettiler.

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Bu sene birçok ilke tanılık eden 4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği, beş farklı ülkeden gelen onlarca başarılı kadın voleybolcuların yanında ünlü isimlerden Bekir – Nazife Aksoy, Yunus – Işık Günçe, Metin Yıldız, Seher Kılıç, Sevtap Özaltın ve ErjenaAvokadnas’ı da ağırladı.

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4. Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği’nde 3 gün boyunca maçları takip eden ve verdikleri destekle varlıklarını hissettiren ünlü isimlerden Bekir Aksoy ve Yunus Günçe’nin anlamlı konuşmaları damga vurdu. Önümüzdeki yıllarda da destek vermek istediklerini ve spora ve sanatçıya verilen önemin kendileri için de çok değerli olduğunu dile getiren başarılı isimler oradaki herkesin gönlünü fethetti.