Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.455,36
ALTIN
1.088,32
DOLAR
18,67
STERLİN
22,66
EURO
19,83
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR ALİ AKDURU TÜM DÜNYADA BAŞARISIYLA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

2019 yılında Uluslararası jüri tarafından 500 kuaför arasından birinci seçilen Ali Akduru,  En Başarılı Kadın Kuaförü ödülüne layık görülmüş ardından yine 2019 yılında düzenlenen bir yarışmada Yılın En Dikkat Çeken Kadın Kuaförü Ödülünün sahibi olmuştur.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:35
ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR ALİ AKDURU TÜM DÜNYADA BAŞARISIYLA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarısıyla namını dünyaya yayan ünlü Türk kuaför Ali Akduru, çalışkanlığıyla, özverili çalışmasıyla kendini sürekli olarak geliştirerek başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

1983 Ankara Etlik doğumlu olan Ali Akduru, ilk orta ve lise eğitimini Ankara Etlik’de tamamladı. Sosyoloji, yerel yönetimler ve halkla ilişkiler mezunu olan Ali Akduru, 2000 - 2008 yılları arasında muammer karaca tiyatrosunda profesyonel oyunculuk yaparak çok yönlülüğünü konuşturmuştur.

Ali Akduru, 2010 yılında kuaförlük mesleğinde profesyonel saç kesimi ve profesyonel renklendirme profesyonel masterclass eğitimleri vermeye başladı. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, Dubai, Rusya, gibi birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde halen eğitimler vermeye devam ediyor.

Uluslararası jüri tarafından 500 kuaför arasından birinci seçilen ünlü Türk kuaför Ali Akduru, 2019 En Başarılı Kadın Kuaförü ve 2019 Yılı En Dikkat Çeken Kadın Kuaförü Ödülünün sahibi oldu. Sürekli olarak çalışan Ali Akduru, başarılarının nedenini çok çalışmak olarak değerlendiriyor. Akademik alanda da çalışmalar yapan Ali Akduru, sürekli arayış içinde kuaförlük ve güzellik dalında yenilik ve katkı sağlama çabasında olduğunu söylüyor. Uzun yıllardır kuaförlük mesleği içinde olan ünlü Türk kuaför Akduru, bugüne kadar binlerce usta yetiştirdi. Hepsi çok başarılı ve çoğu çok ünlü kuaförler olarak hayatlarına devam ediyorlar.  Ali Akduru, İstanbul’da 10 bin üyesi olan İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası’nda yöneticilik yaptı. Mesleğe hep yeni teknikler yeni uygulamalar kazandırdı.

Halen aktif olarak İstanbul’da kuaför salonları işleten Akduru, bugüne kadar İstanbul Aydın Üniversitesi ve birçok eğitim kurumlarında eğitim ve seminerler verdi.

Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde de sürekli olarak yer alan ünlü Türk kuaför Ali Akduru, 40 binin üzerinde yardıma muhtaç çocuğa el uzatan ve birçok sanatçıya da destek sağlayan Hayır kapısı Derneği’nin kurucusu ve yöneticisidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ali Akduru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor
Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor
MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR
MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR
Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” diyor
Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” diyor
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR
Gözler çift görecek
Gözler çift görecek
Yeni yılda daha çok ödüllere talip!
Yeni yılda daha çok ödüllere talip!
Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول