ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR ALİ AKDURU TÜM DÜNYADA BAŞARISIYLA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarısıyla namını dünyaya yayan ünlü Türk kuaför Ali Akduru, çalışkanlığıyla, özverili çalışmasıyla kendini sürekli olarak geliştirerek başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

1983 Ankara Etlik doğumlu olan Ali Akduru, ilk orta ve lise eğitimini Ankara Etlik’de tamamladı. Sosyoloji, yerel yönetimler ve halkla ilişkiler mezunu olan Ali Akduru, 2000 - 2008 yılları arasında muammer karaca tiyatrosunda profesyonel oyunculuk yaparak çok yönlülüğünü konuşturmuştur.

Ali Akduru, 2010 yılında kuaförlük mesleğinde profesyonel saç kesimi ve profesyonel renklendirme profesyonel masterclass eğitimleri vermeye başladı. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, Dubai, Rusya, gibi birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde halen eğitimler vermeye devam ediyor.

Uluslararası jüri tarafından 500 kuaför arasından birinci seçilen ünlü Türk kuaför Ali Akduru, 2019 En Başarılı Kadın Kuaförü ve 2019 Yılı En Dikkat Çeken Kadın Kuaförü Ödülünün sahibi oldu. Sürekli olarak çalışan Ali Akduru, başarılarının nedenini çok çalışmak olarak değerlendiriyor. Akademik alanda da çalışmalar yapan Ali Akduru, sürekli arayış içinde kuaförlük ve güzellik dalında yenilik ve katkı sağlama çabasında olduğunu söylüyor. Uzun yıllardır kuaförlük mesleği içinde olan ünlü Türk kuaför Akduru, bugüne kadar binlerce usta yetiştirdi. Hepsi çok başarılı ve çoğu çok ünlü kuaförler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ali Akduru, İstanbul’da 10 bin üyesi olan İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası’nda yöneticilik yaptı. Mesleğe hep yeni teknikler yeni uygulamalar kazandırdı.

Halen aktif olarak İstanbul’da kuaför salonları işleten Akduru, bugüne kadar İstanbul Aydın Üniversitesi ve birçok eğitim kurumlarında eğitim ve seminerler verdi.

Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde de sürekli olarak yer alan ünlü Türk kuaför Ali Akduru, 40 binin üzerinde yardıma muhtaç çocuğa el uzatan ve birçok sanatçıya da destek sağlayan Hayır kapısı Derneği’nin kurucusu ve yöneticisidir.