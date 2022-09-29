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Ünlü televizyoncu Ayşegül Ekinci kadınların hayatına dokunacak

Ünlü gazeteci Ayşegül Ekinci, kişisel gelişimde dünyanın aranan isimleri arasında

29 Eylül 2022 Perşembe 14:16
Ünlü televizyoncu Ayşegül Ekinci kadınların hayatına dokunacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı röportajlarıyla bilinen, Türk basınının en önemli televizyon haber ve gazetelerinin Londra Temsilciliğini başarıyla yapan ünlü gazeteci Ayşegül Ekinci, şimdi de ekranlarda kadınların hayatına dokunacak.

Son dönemde " Son Yok" adlı kitabıyla adından sık sık söz ettiren ve 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri adayı olan başarılı gazeteci yazar aynı zamanda dünyaca ünlü kişisel gelişim hocalarıyla çalışarak onlardan eğitimler almıştı. Ünlü Sır kitabını dünyaya tanıtan Dr John Demartini , Sadhguru, Vianna Stibal, Gaur Gopal Das gibi kişisel gelişim ve daha iyi bir yaşam konusunda dünyanın en önemli isimleriyle çalışan Ekinci, kendisi de ünlülerin mentörlüğü kervanına katıldı.

Londra İstanbul arasında yaşayan gazeteci Ayşegül Ekinci, şimdilerde televizyon ekranlarından insanların hayatına dokunmaya devam edecek. Yeni televizyon programının heyecanı içinde olan başarılı gazeteci yazar: " Aslında, dünyayı dolaşarak yazdığım kurgu dışı kitap serimde kişisel gelişimi araştırmacı gazetecilikle birleştirdim. Alanında dünyanın en önemli isimleriyle çalıştım.
Onlardan birebir eğitim aldım. Zaten savaş muhabirliği yapan bir haberci olarak işim her zaman insan odaklı oldu. Son dönemde yoğunluğumu seri olan kitaplarıma verdiğim için gelen program tekliflerine sıcak bakmıyordum. Ancak 10 Yaş Genç adlı programdan teklif gelince yapımcım Suzan Ugan ile oturup konuştuk. Program konsepti katılımcıları 10 yaş gençleştirmek üzerine kurulmuş.
Bende Kişisel Gelişim Hocası olarak bu gençleştirmeye ve dönüşüme içsel rehberlik edeceğim yani kadınların hayatına dokunacağım. Evet dedim"

Ayşegül Ekinci : " Bütün değişimler içte başlar "

İngiltere'de yayın hayatına girdikten sonra özellikle kadınların yoğun ilgisini çeken ve " 10 years younger in 10 days" adıyla yayımlanan program Türkiye'de de oldukça ilgi çekti. Kırk yaşın üzerinde olan ve hayatları zorluklarla dolu olan kadın hikayeleri üzerinde kurulu programda uzmanlardan oluşan ekip katılımcıları on yaş gençleştiriyor.

Yaptığı dünyaca ünlü röportajlardan sonra ekranlardan kadınların hayatına dokunmaya hazırlanan ünlü gazeteci Ayşegül Ekinci; " Programdaki mottom yalnız değilsiniz. Çünkü özellikle ülkemizde şiddet gören, taciz gören, geçim sıkıntısı çeken kadınlarımız o kadar çok ki. Onları gençleştirmek aslında önce içte başlıyor. Bende program konseptinde bunu yapıyorum. Kişisel Gelişim Hocası olarak hem kitaplarımdan referanslar veriyorum hem de katılımcılara dönüşüm yolunda rehberlik ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Ekinci
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