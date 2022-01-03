Ünlü simalar Gözde Gemalmaz ile yenilendi!

Ünlü sunucu Sinem Yıldız ve Gazeteci Aslan Sayım yeni yılda Gözde Gemalmaz ile yeni imajlarına kavuştular. Bir çok ünlü ismin stil danışmanı olan Gözde Gemalmaz yeni yıla iddalı girdi. Sunucu Sinem Yıldız yeni projelerinin hazır olduğunu ve içine sinen iş olduğunda kabul edeceğini dile getirirken Gözde Gemalmaz ise yeni yılda yeni ve revaçta olan ipek kirpik ve protez tırnak modellerine kattığı yeniliklerden bahsetti. Doğallığın ön planda olacağı bu yıl tırnaklarda ilgi çekici renklerinde olacağını söyledi.

Haber: Leyla Işıkoğlu