Ünlü Senarist 2022’nin En İyi Senaristi Ödülünün Sahibi Oldu

Haber: Aslan Sayım



Ünlü Senarist Ömer Gürkan Şimşek, 2022’nin ‘En Başarılı Senaristi’ olarak bir kez daha ödül aldı.

Çocuk Gelinlere ve Kadın İstismarına dikkat çekmek amacı ile düzenlenen ödül gecesinde, yaptığı Kadın İstismarı ve Çocuk Gelinler projesi İle adından bir kez daha başarı İle söz etmeyi başardı.

Dizi ve sinema sektöründe yüzlerce projeye imza atan senarist Ömer Gürkan Şimşek başarılı kariyerinin temelinde aile bağlarının önemini vurgularken, babası Kenan bey ve annesi Şemi hanımın katkılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Ünlü senarist son zamanlar ise, TRT’ye Hazırladığı Dizi Film ve Belgesellerle yoğun olduğunu belirtirken, bunca yoğunluk arasında sosyal sorumluluk projelerine gönül vermeyi de ihmal etmiyor.

Sanat, sinema ve iş dünyasından birçok ünlünün olduğu gecede, başarıları ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Gürkan Şimşek, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.