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 Ünlü Şarkıcı Aleyna Dalveren Atıyla Ebru Şahin’e Meydan Okudu!

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:03
2 Okunma
 Ünlü Şarkıcı Aleyna Dalveren Atıyla Ebru Şahin’e Meydan Okudu!

HABER: ASLAN SAYIM

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin Atıyla Şahlanmış ve bu pozu instagram hesabından paylaşmıştı. Hastam Çok, Karabiberim, Giden Gider, Havam Yerinde, Kara Biberim Şarkılarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı Aleyna Dalveren instagram hesabının 1 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı. Atıyla şahlanan pozunu instagram hesabından paylaşan Aleyna Dalveren, Ebru Şahine adeta Medyan Okudu! Hem instagram hem TikTok hesabında 1 milyon takipçiye ulaştı. 2 milyon kişi Aleynayı takip ediyor! Değişik ve sempatik videoları ile izlenme rekoru kıran Aleyna Dalveren arabada çiğ köfte yemesiyle ana haberlere gündem olmuştu. 2021 yılı için ünlü sanatçı Doğuş İle ikinci kez düet yapan Dalveren muhteşem bir Doğuş cover ı yine sizlerle olacak dedi. Giden Gider isimli şarkısı ile milyonlara ulaşmışlardı. Hiç Slow şarkı yapmayan Aleyna, ilk kez Slow şarkı ile sizlerle. 


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Ünlü Şarkıcı Aleyna Dalveren Atıyla Ebru Şahine Meydan Okudu
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