Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.126,45
ALTIN
1.006,87
DOLAR
18,19
STERLİN
21,23
EURO
18,07
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÜNLÜ SANATÇILARDAN FİLME DESTEK

“HURDACININ KIZI” isimli sinema filmi sanat camiasının ünlü isimlerinin de önemli destekleriyle tamamlandı. 

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:21
ÜNLÜ SANATÇILARDAN FİLME DESTEK

HABER: DİNÇER KARACALAR

AFRİ Yapımın yapımcılığını üstlendiği “HURDACININ KIZI” isimli dram tarzındaki sinema filminin hikayesi Afrikalı Ali imzası taşırken senaryosunu iki önemli isim Erdal Babür. Hülya Kılıç üstlendi ve yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop oturdu. Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan “HURDACININ KIZI” isimli sinema filmi, çocuk denecek yaşta tacize uğrayan bir kızın, ibret verici olayların birbirini takip ettiği acıklı bir öykü olarak dikkat çekiyor. Yıllardır hem Türkiye’de hem de dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan çocuk taciz olaylarına dikkat çekmek  ve bu olayların son bulması amacıyla beyaz perdeye yansıtılmış hüzünlü bir hikaye olan  “HURDACININ KIZI” isimli sinema filminin çekimleri Mint 90lar platoda,Kocaeli,Gebze,Darıca ve İstanbul da gerçekleşti. Usta yönetmen Hakan Gürtop tarafından yaklaşık 2 haftalık bir zamanda çekimler tamamlandı. Renkli dünyanın ünlü isimleri bu acıklı hikayeye kayıtsız kalmadı ve FERHAT GÖÇER, METIN ŞENTÜRK, FARUK SOFUOĞLU ve usta oyuncu ERKAN PETEKKAYA da “HURDACININ KIZI”  isimli sinema filminde rol aldı. Ayrıca “HURDACININ KIZI” isimli sinema filmine başarılı oyuncular Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan, Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, Sami Çelik, Murat Emre Üstün, Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıkaya, Melih Kurtuluş oyunculuklarıyla canlandırdıkları karakterlere hayat verdiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hurdacının Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Biga, Ünlülere yeni imaj kazandırıyoruz
Sedat Biga, Ünlülere yeni imaj kazandırıyoruz
Netflix USA  Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek
Netflix USA  Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek
Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı
Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı
Seda Sayan’nın Yeğeni Ayçam Karakolda Sabahladı!
Seda Sayan’nın Yeğeni Ayçam Karakolda Sabahladı!
CEYDA DÜVENCİ'NİN KONUĞU: AYDAN ŞENER 
CEYDA DÜVENCİ'NİN KONUĞU: AYDAN ŞENER 
DÖNEM FİLMİNDEN KORKU FİLMİNE
DÖNEM FİLMİNDEN KORKU FİLMİNE
Doktor Pakize Atay, şarkılarıyla mesaj veriyor.
Doktor Pakize Atay, şarkılarıyla mesaj veriyor.
TÜRKİYE’NİN YAŞAM KOÇU SİYASETE Mİ HAZIRLANIYOR ?
TÜRKİYE’NİN YAŞAM KOÇU SİYASETE Mİ HAZIRLANIYOR ?
Ezgive Meuter’inrüya gibi düğünü
Ezgive Meuter’inrüya gibi düğünü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول