HABER: DİNÇER KARACALAR



Ünlü sanatçı Yağız yeni eserini sevenleriyle paylaştı. Müzik sanatına kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, deprem dolayısı ile çalışmalarını ertelediği bilinen Yağız, eserini duyurdu.

Yaptığı açıklamada ile yağız şu ifadeleri kullandı: “MERHABA Yine ve yeniden “ Yazıyorum Seni “ isimli eserimizi, sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyim, Birlikte Yaşadığımız zor ve kederli günlerde, bir nebzede olsa sizlerin duygu dolu yüreklerine “ Yazıyorum Seni “ eserimiz ile seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yaşadığımız Milli “DEPREM” Felaketi sonrası kaybettiğimiz tüm canlara rahmet, yaralılarımıza şifa, kurtulanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu Büyük Felaket bizlere zaman varken her anın değerini, sevdiklerimizin kıymetini, İnsanlığı birlikte bir olup amasız, nedensiz Yardımlaşmanın, Paylaşmanın, Destek olmanın Yaraları sarmanın yine yeniden değerini hatırlattı. Yarınlarımız geleceğimiz çocuklarımız için tekrar, sessiz sokakları, kararan ışıkları, Hep birlikte umutla, sabırla, saygı ve sevgi ile hayata döndüreceğiz, ama unutmayacağız Yaşanan zor günlerde yine ve yeniden, Dünyanın her bir köşesinden, Memleketimizden gücü yettiğince maddi manevi her yerden ilinden köylerinden dahi hep birlikte koştu yetişti yardım gönderdi dua etti, Tüm O Güzel yüreklerdeki Büyük Yüce İnsanlığa ve Kahramanlığa Sonsuz Teşekkür ediyorum.