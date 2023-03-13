Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.356,91
ALTIN
1.162,66
DOLAR
18,98
STERLİN
23,02
EURO
20,36
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü sanatçı Yağız yeni eserini sevenleriyle paylaştı

Ünlü sanatçı Yağız, yeni eserini sevenleriyle paylaştı. “Yaşadığımız Milli “DEPREM” Felaketi sonrası kaybettiğimiz tüm canlara rahmet, yaralılarımıza şifa, kurtulanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullanan Yağız “Tüm O Güzel yüreklerdeki Büyük Yüce İnsanlığa ve Kahramanlığa Sonsuz Teşekkür ediyorum” dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 12:27
Ünlü sanatçı Yağız yeni eserini sevenleriyle paylaştı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü sanatçı Yağız yeni eserini sevenleriyle paylaştı. Müzik sanatına kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, deprem dolayısı ile çalışmalarını ertelediği bilinen Yağız, eserini duyurdu.
Yaptığı açıklamada ile yağız şu ifadeleri kullandı: “MERHABA Yine ve yeniden “ Yazıyorum Seni “ isimli eserimizi, sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyim, Birlikte Yaşadığımız zor ve kederli günlerde, bir nebzede olsa sizlerin duygu dolu yüreklerine “ Yazıyorum Seni “ eserimiz ile seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yaşadığımız Milli “DEPREM” Felaketi sonrası kaybettiğimiz tüm canlara rahmet, yaralılarımıza şifa, kurtulanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu Büyük Felaket bizlere zaman varken her anın değerini, sevdiklerimizin kıymetini, İnsanlığı birlikte bir olup amasız, nedensiz Yardımlaşmanın, Paylaşmanın, Destek olmanın Yaraları sarmanın yine yeniden değerini hatırlattı. Yarınlarımız geleceğimiz çocuklarımız için tekrar, sessiz sokakları, kararan ışıkları, Hep birlikte umutla, sabırla, saygı ve sevgi ile hayata döndüreceğiz, ama unutmayacağız Yaşanan zor günlerde yine ve yeniden, Dünyanın her bir köşesinden, Memleketimizden gücü yettiğince maddi manevi her yerden ilinden köylerinden dahi hep birlikte koştu yetişti yardım gönderdi dua etti, Tüm O Güzel yüreklerdeki Büyük Yüce İnsanlığa ve Kahramanlığa Sonsuz Teşekkür ediyorum.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Duygularımı en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım"
"Duygularımı en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım"
Birlikte Marka Yüzü Oldular!
Birlikte Marka Yüzü Oldular!
Klip İçin Almanya’ya Gitti
Klip İçin Almanya’ya Gitti
İzmir Fashion Week Başlıyor
İzmir Fashion Week Başlıyor
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Yeşil Kasaba, Kahve Deryası'ndaki sahnesi ile damga vurdu!
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Yeşil Kasaba, Kahve Deryası'ndaki sahnesi ile damga vurdu!
Yardım İçin Buluştular!
Yardım İçin Buluştular!
Anıl Piyancı ve Mâi’den dikkat çekici iş birliği: “Boğar Beni Gündüz”
Anıl Piyancı ve Mâi’den dikkat çekici iş birliği: “Boğar Beni Gündüz”
Emrah Çalapkulu’nun Depremzelere Destek Şarkısı ‘Affet Beni’ Yayında! 
Emrah Çalapkulu’nun Depremzelere Destek Şarkısı ‘Affet Beni’ Yayında! 
ANTAKYALI SANATÇI ARİF SELÇUK MEMLEKETİNİN YARDIMINA KOŞTU
ANTAKYALI SANATÇI ARİF SELÇUK MEMLEKETİNİN YARDIMINA KOŞTU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi