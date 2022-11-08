Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz’dan Film Tadında Klip!

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Grand Müzik Yapım Sahibi Hayrettin Güneş’ten Sanatçısı Mustafa Yılmaz’a özel klip!

Hayrettin Güneş 4. Kez kısa film tadında video klip için izleyiciye merhaba dedi. Yönetmenlik için kolları sıvadı.

Yoğun İstek Üzerine Beklenen “Mustafa Yılmaz - Gülü Soldurmam”Hollywood Kalitesi ile Kısa Film Tadında Klibi 18 Kasım Cuma Saat 18:00 de Grand Müzik Etiketi İle Yayında Olacak.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Hayrettin Güneş duygularını bu cümlelerle ifade etti:

Amacımız ve hedefimiz ilk yola çıktığımız günden bugüne daha önce var olanı değil olmayanı yaparak müzik piyasasına hem farkımızı hem kalitemizi hemde bu işe ne kadar gönül İle bağlı olduğumuzu göstermek istedik. Takdir siz müzik severlerin ……

Bu filmimizde emeği ve katkısı geçen;

Başta babam ve annem olmak üzere herkese gönülden teşekkür ederim.

Yönetmen : Hayrettin Güneş Yapım : Grand Söz ve Müzik : Aşkın Tuna

Düzenleme: Çoşkun Kıvılcım

Studıo : Ckrecstudıo Director Of Photography : Martin Barman Camera Operator : Martin Barman and Richard Bula

Makeup Artist : Gülay Ekmeksiz