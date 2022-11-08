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Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz’dan Film Tadında Klip!

Keşke, Ben de İnsanım, Salla da Gitsin Ankaralı, Rezil ve Sorun Yok gibi bir çok şarkısı ile milyonlara ulaşan Mustafa Yılmaz’dan İddalı cover! Gülü Soldurmam isimli şarkıya yeniden hayat verecek olan Yılmaz sevenlerine film tadında müjde. 

08 Kasım 2022 Salı 14:57
Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz’dan Film Tadında Klip!

HABER: ASLAN SAYIM

Grand Müzik  Yapım Sahibi Hayrettin Güneş’ten Sanatçısı Mustafa Yılmaz’a özel klip! 

Hayrettin Güneş 4. Kez kısa film tadında video klip için izleyiciye merhaba dedi. Yönetmenlik için kolları sıvadı. 

Yoğun İstek Üzerine Beklenen “Mustafa Yılmaz - Gülü Soldurmam”Hollywood Kalitesi ile Kısa Film Tadında Klibi 18 Kasım Cuma Saat 18:00 de Grand Müzik Etiketi İle Yayında Olacak.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Hayrettin Güneş duygularını bu cümlelerle ifade etti:

Amacımız ve hedefimiz ilk yola çıktığımız günden bugüne daha önce var olanı değil olmayanı yaparak müzik piyasasına hem farkımızı hem kalitemizi hemde bu işe ne kadar gönül İle bağlı olduğumuzu göstermek istedik. Takdir siz müzik severlerin ……

Bu filmimizde emeği ve katkısı geçen; 

Başta babam ve annem olmak üzere herkese gönülden teşekkür ederim.

Yönetmen : Hayrettin Güneş  Yapım : Grand Söz ve Müzik : Aşkın Tuna 

Düzenleme: Çoşkun Kıvılcım 

Studıo : Ckrecstudıo  Director Of Photography : Martin Barman  Camera Operator : Martin Barman and Richard Bula 

Makeup Artist : Gülay Ekmeksiz 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YılmazGülü Soldurmam
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