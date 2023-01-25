Ünlü sanatçı Maral’a tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halay şarkısı ödülü

HABER: AZİZ KARATAŞ

İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olan Kuğu Gölü İstanbul’da düzenlenen gece, sanat, siyaset, medya, magazin ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği gecede Ünlü sanatçı Maral, Mıdıgome şarkısıyla tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halayı ödülüne layık görüldü.

Gecede kısa bir konuşma yapan ünlü sanatçı Maral, Mıdıgome, şarkısının yediden yetmişe herkese hitap ettiğini ve düğün ve halayların vazgeçilmez şarkısı olduğunu belirtti. Maral, “Mıdıgome yıllardır herkesi eğlendiren, halaylar çektiren bir şarkı oldu. Bu zamana kadar şarkımı sahiplenen onunla mutluluğu yaşan bütün yüreklere kucak dolusu sevglerimi iletiyorum. Ayrıca bana bu anlamlı gecede böyle değerli bir ödülü layık gören herkese de çok teşekkür ederim” dedi.