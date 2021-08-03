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Ünlü oyuncular, Adem Terzi’de Türk tıraşı oldu

03 Ağustos 2021 Salı 17:29
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Ünlü oyuncular, Adem Terzi’de Türk tıraşı oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Saruhan Hünel, Türk tıraşının mucidi Adem Terzi’de tıraş oldu. 

Adem Terzi Barber’s Club olarak profesyonel ekibiyle Etiler’de hizmet veren Adem Terzi, “Erkeğin makyajı saçıdır,” mottosuyla ilerliyor. 2003 yılından beri ekibiyle birlikte şekil verilmesi gerekenin saç değil, ruh olduğuna inanan ve ilk günden bu yana çizdiği başarılı grafikle dünyada marka olma yolunda ilerleyen Terzi, ünlü isimlerin de tıraş adresi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim Ceyhan ve Saruhan Hünel de Terzi’de Türk tıraşı oldu.

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Ünlü OyuncularAdem Terzide Türk Tıraşı Oldu
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