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Ünlü oyuncu Selçuk Kılıç, reklam yüzü oldu

Oyuncu Selçuk Kılıç Hollanda'nın önde gelen gıda firmalarından Mevlana'nın reklam filminde rol aldı.

15 Mart 2023 Çarşamba 14:09
Ünlü oyuncu Selçuk Kılıç, reklam yüzü oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ


Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayvan, Deney, Payitaht Abdülhamid, Savaşçı, Arka Sokaklar gibi oynadığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Selçuk Kılıç, Hollanda'nın önde gelen gıda firmalarından Mevlana'nın reklam filminde rol aldı. " Mevlana" adlı marka ile işbirliği yapan Selçuk Kılıç, yeni reklamı için Amsterdam'da kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Burak Evren’nin yaptığı çekimler Amsterdam'da gerçekleşti. Firma Sahibi Sami Yıldız çekimlerde ekibi ziyaret ederek başarılar diledi.

Son Güncelleme: 15.03.2023 14:11
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Oyuncu Selçuk KılıçReklam Yüzü Oldu
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