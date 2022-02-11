Ünlü Oyuncu Eda Ece, Melisa Özmen’in Taklidi Çıktı!

Haber: Aslan Sayım

Yerli Paris Hilton olarak lanse edilen Melisa Özmen’in hayatı Yasak Elma dizisinde Yıldız Karekterine hayat veren Eda Ece ile büyük benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sarışın, renkli gözlü ve klasik giyim marka kıyafetleri tercih eden Melisa Özmen iş kadını tarzını Eda Ece’nin dizideki tarzına uyarlandığı gözlerden kaçmadı. Melisa Özmen akıllı ve zeki ama bir o kadar da temiz kalpli naif saf duru hali Yıldız karekterine yansıtıldığı konuşuluyor.

Gündemden düşmeyem Melisa Özmen son olarak Gazeteci Cem Tayaç’a röportaj vermişti. İşte röportajdan bazı açıklamalar sizlerle...

İŞ HAYATINIZ VE YAŞAMINIZDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

Melisa Özmen: İş hayatıyla sosyal hayatı iyi dengelediğimi söyleyebilirim. Her ikisine de eşit şekilde ağırlık veriyorum. Sakinlik ve sükûnet içerisinde bir düzeni olan, güzel hobileri olan, spora ve sanata, dünya trendlerine ve modalarına ilgi duyan o standartlar içinde takip ederek devam ettirdiğim bir yaşamım var.

DANIŞTIĞINIZ MODACI VE STİL DANIŞMANI VAR MI?

Melisa Özmen: Danıştığım bir modacı yok ama severek tasarımlarını taşadığım dostum Tanju Babacan var. Kendisini çok beğeniyorum moda dünyasından. Stil danışmanı olarakta beni kendisine seçiyor genelde sosyal çevrem ve instagram’daki takipçilerim. Özel günlerinden tutun da günlük yaşantısında tercih edecekleri kombinler noktasında benden fikir alıp beni bir ikoncan olarak gördüklerini söylerler kendilerine bu noktada teşekkür ederim.

YAŞANTINIZDAN VE SEVEREK YAPTIĞINIZ İŞLERİNİZİ AÇIKLAR MISINIZ?

Severek yaptığım iş ve hobilerim resim yapmayı çok seviyorum. Kalemime de güveniyorum. Zaten daha öncesinde hobi olarak moda editörlüğü de yaptığım için moda üzerine çizimlerde de bulunuyorum. Çanta, ayakkabı ve mücevher gibi. Mücevher de büyük bir tutku benim için en az giyim kadar.

AİLENİZİN HAYATINIZDAKİ ÖNEMİNİ AÇIKLAR MISINIZ?

Annemi babamı tabii ki hepsini çok seviyorum. Çok ayrı ve özel bir diyaloğumuz var, çok düşkünüm. Şu anda ayrı da oturuyor olsam her sabah kendileriyle telefonda konuşmadan güne başlamıyorum. Ailemde de en çok düşkün olduğum kişi anneannem. Kendisini gerçekten çok seviyorum. Ayrı bir bağımız var. Büyüklerimize ilgi ve şevkat yönünden daha çok özen göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILIMINIZ VE BAKIŞ AÇINIZ NEDİR?

Annemin de zaten kurmuş olduğu Birumder Derneği kimsesiz genç kızlara yardım için kurulmuş bir dernek. Orada da gençlik kolları başkanıyım. Dostlarımızın da kurmuş olduğu dernek ve vakıflara tabii ki de her zaman davetli olarak katılım sağlayıp orda da elimden gelen desteği vermeyi seviyorum.