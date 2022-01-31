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Ünlü model Erdal Yıldırım'a oyunculuk teklifi!

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:17
Ünlü model Erdal Yıldırım'a oyunculuk teklifi!

Haber: Dinçer Karacalar

Bebeto Yıldırım adıyla tanınan ünlü model ve oyuncu Erdal Yıldırım’a oyunculuk teklifleri geldiği öğrenildi. Senaryoları okuyan Bebeto Yıldırım projeler hakkında, “Çok güzel teklifler var. Şu anda okuyup değerlendiriyorum. Yakında iyi bir proje ile karşınızdayım” açıklamalarını yaptı.

Yakında Türkiye’de yayınlanan bir dizide sürpriz bir rolü olduğunu ve aynı zamanda adını sır gibi sakladığı dizide konuk oyuncu olarak rol alacağını söyleyen Bebeto, sürprizlerinin devam edeceğini söyledi.

Bi yandan yurt dışında modellik yapan  “Bebeto Yıldırım” yeni projeleri için geri sayıma başladı.

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