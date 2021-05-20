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Ünlü modacı Pınar Bent’ten üç sağlık çalışanına gelinlik 

Daha önce aldığı iki ödülü sağlıkçılara adayan modacı Pınar Bent, şimdi de evlilik hazırlığındaki üç sağlık çalışanına gelinlik armağan etti. Ünlü modacı, gelinlik hediye edeceği isimleri sosyal medyada düzenlediği çekilişle belirledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:47
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Ünlü modacı Pınar Bent’ten üç sağlık çalışanına gelinlik 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı çalışmaları nedeniyle Türk İş Kadınları Rehberi ve Gelin Damat Dergisi tarafından iki ayrı ödüle layık görülen gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, ödüllerini pandemi deneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf etmişti. Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı’nda yapılan “5. Gelin Damat Fashion Day 2021” etkinliği kapsamında defile düzenleyen ünlü modacı, finalde Zahide Yetiş’in giydiği gelinlik de dahil olmak üzere üç tasarımını sağlık çalışanlarına armağan edeceğini açıklamıştı.
HEM DÜĞÜN HEM BAYRAM HEDİYESİ
Pınar Bent sözünü tuttu, evlilik hazırlığındaki üç sağlık çalışanına gelinlik hediye etti. O isimleri ise sosyal medyada düzenlediği çekilişle belirledi. Bent’in Instagram sayfası üzerinden yapılan çekilişe katılan sağlık çalışanları arasından seçilen üç kişi, Ramazan Bayramı’nda açıklandı. Gelinlikler kısa sürede kazananlara ulaştırıldı. Pınar Bent böylece sağlıkçılara hem düğün hem de bayram hediyesi vermiş oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Modacı Pınar BentGelinlikSağlık çalışanı
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