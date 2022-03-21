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Ünlü Moda Fotoğrafçısı Buse Tirman Sınırları Zorluyor!

21 Mart 2022 Pazartesi 15:45
Ünlü Moda Fotoğrafçısı Buse Tirman Sınırları Zorluyor!

Haber: Aslan Sayım

Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri,  Morena Taraku , Biah Rodriguesz , Kedimari , Tuğba Özay , Enes Batur , Emel Müftüoğlu, Yaşar Gaga , Ayşegül Aldinç gibi Bir çok ünlü ve fenomen isimle çalışan ve son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Moda Fotoğrafçısı Buse Tirman Farklı konseptleriyle sınırları zorluyor! Aykırı, iddalı  ve fütüristik çekimleriyle farkını gösteriyor. Farklı tarzı ve kendine özel konsept çekimleriyle piyasadaki bir çok Fotoğrafçıdan kendini ayırıyor. 

Buse Tirman; 1993 yılında, İstanbul’ da doğdu. Fotoğrafçılığa  Lise  dönemimde başladı ve kısa sürede de bir çok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Aldığı güzel tepkiler karşısında, kendi için hedef belirledi. Hayalleri Buse Tirman’ı bu sektöre yöneltti. 

İstanbul Aydın Üniversitesinde fotoğrafçılık bölümünü bitirdi. Kazandığı deneyim ve tecrübelerle bir çok marka ve ünlü isimlerle çalıştı. Fotoğrafçılığın yanında Klip yönetmenliği yaptığı çalışmalara yer aldı.

Sanatın geniş bir yelpazesi olduğunu biliyoruz. Bu yelpazenin genişlemesinin, yaptığı ve yapacağı çalışmalarına olumlu yönde etkili olacağının farkımda ve bu yüzden yelpazesini hep geniş tutuyor. 

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Ünlü Moda Fotoğrafçısı Buse Tirman Sınırları Zorluyor
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