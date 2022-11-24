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Ünlü mankenlerden Günseli Kato'ya tepki

"Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” açıklamasına Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel tepki gösterdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 13:11
Ünlü mankenlerden Günseli Kato'ya tepki

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi İzmir Ege Palas Otel'de gerçekleşti. Koreografisini Behrem Turan’ın düzenlediği defilelere, İzmir’in gelinlik ve abiye firmaları katıldı. Defilelerde Demet Şener, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Ece Gürsel , Wilma Elles ve Yağmur Ayaz gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.

Ünlü mankenler defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Sanatçı Günseli Kato'nun, “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir” açıklamasına Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel tepki gösterdi.

Demet Şener: Çok talihsiz bir açıklama. Kadınlar üzerinden bu kadar can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var. Bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor. Ya da bir çocuğu evlat ediniyor.

Özge Ulusoy: Cehalet desem cahil biri olmadığını biliyorum. Birinin yarım kalıp kalmadığı başka birini ilgilendirmez.

Ece Gürsel: Gerçekten son derece talihsiz bir açıklama. Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım Çünkü benim 2 tane yeğenim var biliyorsunuz ve yeri geliyor ben annelik yapıyorum, yeri geliyor anneannem annelik yapıyor. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor. Çok talihsiz çok saçma bi açıklama..."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet ŞenerÖzge UlusoyEce Gürsel
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