Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1430
ALTIN
454.908
DOLAR
8.1676
STERLİN
11.3065
EURO
9.6046
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor

Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi spor eğitmeni Anıl Taşkın, Avrupa’ya açılıyor. Taşkın, Almanya’nın Düsseldorf kentinde büyük bir spor eğitim merkezi açacak.

02 Nisan 2021 Cuma 17:30
12 Okunma
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlülerin spor eğitmenliğini yapan Anıl Taşkın’ın birlikte çalıştığı isimler arasında işadamı ve şarkıcı Mr. Jade de var. Kendi alanında en çok talep gören eğitmenlerin başında gelen Taşkın, şimdilerde Avrupa’ya açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.


DÜSSELDORF’TA AÇILACAK


Ünlü manken Cansu Taşkın’ın da abisi olan Anıl Taşkın, Avrupa’da dev bir spor eğitim merkezi açmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde hizmete girecek spor kompleksinin açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ünlü MankenCansu TaşkınAnıl TaşkınSpor Eğitmeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 
Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 
Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker
Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker
Model Maruf Azimov: Kanser son değil, başlangıç
Model Maruf Azimov: Kanser son değil, başlangıç
Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor
Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor
CANDAŞ, YEP YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDE
CANDAŞ, YEP YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDE
YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Duygu çok idialı “O taç benim olacak”
Duygu çok idialı “O taç benim olacak”
İspanyol Hayranlara Mesaj
İspanyol Hayranlara Mesaj
Ardıç “Sonbahar” ile Geri Dönüyor
Ardıç “Sonbahar” ile Geri Dönüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma