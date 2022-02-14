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Ünlü Kuaför Burhan Karataş Yardımseverliğiyle Dikkatleri Çekiyor!

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:54
Ünlü Kuaför Burhan Karataş Yardımseverliğiyle Dikkatleri Çekiyor!

Haber: Aslan Sayım

Sosyete Burhan  olarak ünlenen bir çok ünlü sanatçılar ile uzun yıllardır hem kuaförlüğünü hem menajerlik işlerini yürüten Burhan Karataş Adana Kuaförler ve Güzellik Uzmanları oda Başkan yardımcılığına getirildi, lösemili çocuklar, yaşlılar, sokak Hayvanları gibi bir çok yardıma muhtaç kişiye yaptığı sosyal projelerle adını sıkça duyuran Burhan karataş, Adana’ya her gelen ünlünün tercih ettiği isim olmaya devam ediyor. Çizgisinden hiçbir zaman ödün vermeyen Burhan Karataş’ı önümüzdeki günlerde yeni projeleriyle göreceğiz. Adana’da 7 martta düzenlenecek olan ödül töreninde Burhan Karataş Yılın fenomeni ve yardımseveri ödülünü alacak

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Ünlü Kuaför Burhan Karataş Yardımseverliğiyle Dikkatleri Çekiyor
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