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ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL YILIN EN İYİ KOREOGRAFI SEÇİLDİ

Evos Angels tarafından düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri 2022, ödül töreninde 2021 yılının en iyi koreograf ödülü Asil Çağıl’ın oldu.

09 Haziran 2022 Perşembe 11:47
ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL YILIN EN İYİ KOREOGRAFI SEÇİLDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycığlu’nun yaptığı gece, Beşiktaş’taki Shangri-La Hotel’de gerçekleşti. Gecede,Yılın En İyi Koreografı ödülü Asil Çağıl’a verildi. Yaptığı birbirinden başarılı  defilelerden dolayı ödüle layık görülen ünlü koreograf Asil Çağıl, ‘Sanatın kalıcı olduğunu ve dünyayı anlamlı kıldığını, güzel duyguları harekete geçirdiğini, sanatın toplumlar üzerinde iyileştirici gücü olduğunu belirterek, Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözleriyle ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler’ dedi.

İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende Ses/ışık/teknik Fashion Art -Mesut Büyüksofuoğlu/Dijital Stüdyo  tarafındangerçekleştirildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Asil Çağıl
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