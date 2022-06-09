ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL YILIN EN İYİ KOREOGRAFI SEÇİLDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycığlu’nun yaptığı gece, Beşiktaş’taki Shangri-La Hotel ’de gerçekleşti. Gecede,Yılın En İyi Koreografı ödülü Asil Çağıl’a verildi. Yaptığı birbirinden başarılı defilelerden dolayı ödüle layık görülen ünlü koreograf Asil Çağıl, ‘Sanatın kalıcı olduğunu ve dünyayı anlamlı kıldığını, güzel duyguları harekete geçirdiğini, sanatın toplumlar üzerinde iyileştirici gücü olduğunu belirterek, Atatürk’ ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözleriyle ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler’ dedi.

İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende Ses/ışık/teknik Fashion Art -Mesut Büyüksofuoğlu/Dijital S tüdyo tarafındangerçekleştirildi.