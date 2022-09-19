Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.243,60
ALTIN
979,93
DOLAR
18,30
STERLİN
20,93
EURO
18,36
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi alacak
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma...
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü işletmeci Demet Coşkun, CİHANGİR’İ SALLADI

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:48
Ünlü işletmeci Demet Coşkun, CİHANGİR’İ SALLADI

Haber: Hakan Kanburoğlu

Ünlü işletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de yer alan Sebebi Çok adlı mekanında yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıla damga vuran Sebebi Çok’un yeni sezonunda da eğlence artarak devam ediyor. Mekanını tüm Türkiye’yle buluşturmak isteyen Demet Coşkun bu sezon birbirinden güzel sürprizlere imza atacak. Ünlülerin de uğrak yeri olan Sebebi Çok adlı mekanda oryantal, zenne, darbuka ve fasıl şov yer alıyor. Birbirinden başarılı etkinliklere imza atacağını duyuran Demet Coşkun, “İstanbul’un en iyisi mekanlarından birisiyim. Rakipleri sollamaya devam ediyorum. Birinci belli. Geri kalanlar ikinciliği bölüşsün.” dedi.


Son Güncelleme: 19.09.2022 15:50
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Işletmeci Demet CoşkunCİHANGİRİ SALLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YILIN DÜĞÜNÜ! Turgay Erdoğan ve Ruken Yiğit Mutluluğa Evet Dedi!
YILIN DÜĞÜNÜ! Turgay Erdoğan ve Ruken Yiğit Mutluluğa Evet Dedi!
İş insanı Mert Çekici’ye süpriz doğum günü
İş insanı Mert Çekici’ye süpriz doğum günü
EMRAH ÇALAPKULU: 3 KELİMEYLE ŞARKI SÖYLEYİP SANATÇIYIM DİYORLAR
EMRAH ÇALAPKULU: 3 KELİMEYLE ŞARKI SÖYLEYİP SANATÇIYIM DİYORLAR
Eren Çıralar’ dan sevilen şarkısı Züleyha'ya akustik  yorum
Eren Çıralar’ dan sevilen şarkısı Züleyha'ya akustik  yorum
Hakan Ki "Adın Batsın" dedi!
Hakan Ki "Adın Batsın" dedi!
Fenomem Dj Can Akın İddalı Şarkısı İle Geliyor!
Fenomem Dj Can Akın İddalı Şarkısı İle Geliyor!
EVLİYA ÇELEBİ GİBİ ADAM!
EVLİYA ÇELEBİ GİBİ ADAM!
PETEK DİNÇÖZ’DEN YENİ ŞARKI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ 16 EYLÜL CUMA GÜNÜ TÜM DİJİTAL PLATFROMLARDA
PETEK DİNÇÖZ’DEN YENİ ŞARKI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ 16 EYLÜL CUMA GÜNÜ TÜM DİJİTAL PLATFROMLARDA
15. Uluslararası Art Moves Sanat Festivali'nden Türk tasarımcıya ödül
15. Uluslararası Art Moves Sanat Festivali'nden Türk tasarımcıya ödül

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول