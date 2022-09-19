Ünlü işletmeci Demet Coşkun, CİHANGİR’İ SALLADI

Haber: Hakan Kanburoğlu

Ünlü işletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de yer alan Sebebi Çok adlı mekanında yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıla damga vuran Sebebi Çok’un yeni sezonunda da eğlence artarak devam ediyor. Mekanını tüm Türkiye’yle buluşturmak isteyen Demet Coşkun bu sezon birbirinden güzel sürprizlere imza atacak. Ünlülerin de uğrak yeri olan Sebebi Çok adlı mekanda oryantal, zenne, darbuka ve fasıl şov yer alıyor. Birbirinden başarılı etkinliklere imza atacağını duyuran Demet Coşkun, “İstanbul’un en iyisi mekanlarından birisiyim. Rakipleri sollamaya devam ediyorum. Birinci belli. Geri kalanlar ikinciliği bölüşsün.” dedi.



