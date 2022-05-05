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Ünlü isimlerden Otizm Dehalarına Destek

1 Nisan 2022 tarihinde 7 gönüllü ile kurulan Farket Otizm Saklı Dehalar Derneği bayram öncesinde ünlü isimlerin katılımı ile bir iftar daveti verdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:30
Ünlü isimlerden Otizm Dehalarına Destek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İftar davetinde kısa bir açıklama yapan Farket Otizm Saklı Dehalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azra Görgün Kaynarkan “Derneğimizin kuruluş amacı sivil toplum enerjisinin ve devletimizin gücünün, dernek vicdan inancında birleştirerek, haritasının bilim olduğu yolda öncelikle toplumsal farkındalığı arttırarak tek gereksinim ve çarelerinin ‘eğitim’ olduğu Otizm Spektrum (OSB) tanısı konunmuş çocuklarımıza eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve bu çocuklarımıza eğitim desteği sağlamaktır. Bunun için farklı şehirlerde şube ve temsilcilikler açmak, otizmli çocukların desteklenmelerine olanak sağlayacak zincirleme bir modelin başarılı örneğini oluşturarak bu alanda öncülük etmektedir” dedi.

Farket Otizm Saklı Dehalar Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine Seyhan Soylu, Al Sana Haber ekibi,  Murat Kurşun, Murat Kekili, Selçuk Olcay, Başak Kar, Erkan Sönmez ve Galatasaraylı futbolcu Ali Yavuz Kol gibi isimlerle birlikte otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

İftara gelen konukları Farket Otizm Saklı Dehalar Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Uçar, Başkan Yardımcısı Ayşe Cevizli ve kurucu üyeleri Fatma Nur Şeyma Bircan, Yusuf Altaş, Yakup Altun ve Emine Yalınız’ın karşıladığı gözlerden kaçmadı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Farket Otizm Saklı Dehalar DerneğiAzra Görgün KaynarkanOtizm
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