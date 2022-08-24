Ünlü Gazeteci Aslan Sayım Galataport’ta Objektiflere Konuştu!

Haber: Leyla Işıkoğlu

Gazeteci, Basın Danışmanı ve Taze Şarkıcı Aslan Sayım, Galata Port’ta objektiflere takıldı. Yeni şarkısı ‘ Kafalar Leyla’ hakkında soruları yanıtladı. İkinci single çalışması Kafalar Leyla ile müzik kaliteyi yakaladığını belirten ünlü gazeteci Aslan Sayım, ilk şarkısı Entarisi Ala Benziyor ile hem eğlenceli hem neşeli akılda kalıcı bir cover şarkı yaptığını belirtti. Şarkının anonim bir türkü olduğunu Zeki Müren, Candan Erçetin ve Volkan Konak gibi ünlü isimlerden sonra kendisinin seslendirmiş olması şarkıya farklı yorum katması takipçileri tarafından oldukça beğenildiğini söyledi. Kafalar Leyla çok taze ve yeni çıktığı için önceliğinin şarkısını tanıtmak olduğunu söyledi. Aynı zamanda iki ayrı gazetede röportaj yapıp köşe yazmaya devam eden Aslan Sayım, PR ajansıyla da bir çok sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Hedefinin Sezen Aksu’nun Kapısını çalmak olduğu söyledi. Sezen Aksu imzalı bir şarkıyı okumak istediğini belirten Aslan Sayım yeni projeleri ile sevenleriyle olacağını belirtti.

Gelen eleştirilere her zaman açık olduğunu söyleyen Aslan Sayım, müzikten ve sanattan anlayan herkes beni eleştirebilir fakat hayatı boyunca bir başarısı olmamış kendi hayallerini gerçekleştirememiş fesat ve negatif kişilerin eleştirilerini kaale almadığı söyledi.

Aslan Sayım adını 15 yıldır Medya Camiasında başarısını konuşturuyor. Hem Gazetecilik hem Radyoculuk hem Dj lik ve son olarak şarkılarıyla adından bahsettiriyor.

Zerrin Özer, Mustafa Ceceli, Linet, Seren Serengil, İvana Sert, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Banu Alkan, Ayla Çelik, Reyhan Karaca gibi bir çok ünlü sanatçılar ile yaptığı Röportajlarıyla büyük ses getiren Aslan Sayım 2020 yılında yılın gazetecisi ödülüne layık görüldü.