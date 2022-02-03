Ünlü Fenomen Zeynep Odabaşoğlu’ndan İtiraf: Oyunculuk Zor Zanaat

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Başarılı iş kadını aynı zamanda bir çok projede adından söz ettiriyor. “Ozan abi ve eşi Selcan benim için çok kıymetliler. Herkes heyecanla bugünü bekliyordu zaten. Çok samimi, içten ve doğal oldu. Biz klipte çok eğlendik, çok güldük. Umarım sizler de izlerken bizdeki o enerjiyi alırsınız. Klipte çok değerli tanınmış kişiler de vardı. Bende bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Bol dinleyicili olup, dillerden düşmeyecek, ben eminim. Aslında bu çekim benim içinde deneyim oldu, oyunculuğun ne kadar zor bir zanaat olduğunu bir kere daha görmüş oldum“ dediÜnlü Fenomen yakın zamanda yeni sürpriz projeleri olduğunu da söyledi.