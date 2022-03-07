Ünlü Erkekleri Giydiren Tekstilci Süleyman Erdem İsyanda: "BİRİ BU SAVAŞI DURDURSUN"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz akşam yine bir ödül gecesinin galasında karşılaştığımız Erdem’e bir sordum bin ah işittim. ‘‘Yaşar abim, bir savaşımız eksikti o da oldu. Zaten önceki yıllarda sık sık bütün ülke olarak seçim atmosferinden ve akla hayale gelmeyen sebeplerden sürekli işlerimiz sekteye uğramaktaydı ve bizde bu açığı ihracat ile kapatmaya çalışırken bir pandemi belası çıktı ve kepenkleri indirme noktasına geldik. Bu dönemde bir sürü olumsuzluk yaşarken bir de savaşımız eksikti, o da oldu. Biz Roberto Milano Erkek Giyim olarak 20’den fazla ülkeye mal yolluyoruz ama en büyük iş anlaşmalarımızda Rusya ve Ukrayna başı çekiyor. Savaş çıkınca ne elimizdeki siparişleri yollayabiliyoruz ne de tahsilatlarımızı yapabiliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Bensizin aracılığınızla buradan büyüklerimize seslenmek istiyorum.Lütfen bu savaşın masa başında çözülmesi ve bitmesi için elinizden ne geliyorsa yapın.’’ dedi.

Roberto Milano erkek giyiminde başta takım elbise, ceket, gömlek, yelek, mont, t-shirt üretiyor. Ağırlıkla yurt dışına çalışıyor olmalarına yanında yurt içine de perakendeci mağazalara da ürün veriyor. Özellikle ülkemizde çekilen onlarca iddialı dizi ve televizyon programlarındaki erkek oyuncuların ve sunucuların giyim markası olarak da tanınıyor.