Ünlü DJ’in Corona Paylaşımı Korkuttu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cansever ile hazırladığı Her Şeyim adlı single çalışmasıyla magazin dünyasının takibine giren genç aranjör ve DJ Mahmut Görgen yaptığı Covid-19 paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanan ve sık sık magazin gündemine gelen genç aranjör ve DJ Mahmut Görgen gece geç saatlerde paylaştığı bir Covid-19 mesajıyla takipçilerini çok korkuttu. Aslında salgın hastalığın yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için 'evde kal' mesajı vermeye çalışan Görgen bunu farklı bir yöntemle deneyince geçmiş olsun mesajları da arka arkaya gelmeye başladı. Genç DJ paylaşımında ''Değerli dostlar, arkadaşlar üzülerek söylüyorum, bugün şüphelendiğim için gidip yaptırdığım #Covid_19 korona virüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım. Uzun bir süre aranızda olmayacağım. Allaha emanet olun.. diye bir paylaşım yapmamak için #evdekal #hayatevesığar'' yazdı ancak pek çok takipçisi mesajın sonunu bile okumadan yorum yazmaya başladı. Geç saat olmasına rağmen telefonunun susmadığını ve sosyal medya hesaplarına pek çok mesaj geldiğini ifade eden genç DJ Mahmut Görgen sağlık durumunun iyi olduğunu ve dış ortamdan izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü haftada 3 setini PowerApp üzerinden müzik severlerle paylaştığını ifade etti.



