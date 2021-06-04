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Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.

Başarılı ve güzel Dj Nil Buse Yılmaz müzik üretmeye devam edeceğini müjdeledi.

04 Haziran 2021 Cuma 14:27
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Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Pandemi zamanında sahne alınan yerlerin kapalı olması Dj Nil Buse Yılmaz'ı müzik üretme sevdasından vazgeçiremedi.Yepyeni parçası ile her zaman sevenlerinin karşısına yenilikler ile çıkacağını bir kez daha duyurdu.

Medya sponsorluk hizmeti için Müzik onair ile çalışan, uluslararası alanda faaliyet gösteren DJ Nil Buse Yılmaz, yeni parçasının müjdesini verdi.

Müzikonair, destek verdiği sanatçı ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kez uluslararası DJ olan Nil Buse Yılmaz’ın medya sponsorluğunu Müzikonair üstlendi. Bu zamana kadar birçok ülke ve özel partilerde tercih edilen Nil Buse Yılmaz, yeni bir parça çıkarmak için kolları sıvadı. Başarılı DJ’in ses getirecek yeni çalışması, şimdiden heyecan yarattı. Yakında yayınlanacak parçasıni sevenleri şimdiden sormaya basladılar.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.06.2021 14:29
Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaÜnlü DJ Nil Buse Yılmazdan Yeni Parça Geliyor
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