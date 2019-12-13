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Ünlü Dj Emre Tekin'e İlgi Büyük

Geçtiğimiz aylarda 'Dark' adlı tek şarkılık single'ını dinleyicileriyle buluşturan ünlü Dj Emre Tekin, hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Ünlü Dj Emre Tekin'e İlgi Büyük

Geçtiğimiz aylarda 'Dark' adlı tek şarkılık single'ını dinleyicileriyle buluşturan ünlü Dj Emre Tekin, hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi görüyor.

13 Aralık 2019 Cuma 13:14
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Ünlü Dj Emre Tekin'e İlgi Büyük

Club patronlarının peşini bırakmadığı ünlü dj'in tüm günleri dolu ve her ülkede bir konseri var. Sırasıyla Ukrayna, Pakistan, Kıbrıs ve İstanbul'da sahne alacak Tekin, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Ayrıca yeni single'ının da müjdesini veren Tekin, sözlerine devam etti: "Kapak fotoğrafımız ve klibimiz hazır. Sözü ve müziği bana ait yine İngilizce bir parçayla geliyoruz. Amerikalı Dj Alex ile feat yaptık. Sadece yeni yılı bekliyoruz. İnşallah yeni yıl hepimize uğurlu gelecek."

Yeni yılın ilk aylarında dinleyiciyle buluşacak olan single'ın adı "You Lost" Pakistan'da çekilen klibiyle "You Lost" şimdiden merak konusu oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DarkDJEmre TekinYurt DışıYurtiçiönce VatanFunda Akosman Erman
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