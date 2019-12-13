Ünlü Dj Emre Tekin'e İlgi Büyük

Club patronlarının peşini bırakmadığı ünlü dj'in tüm günleri dolu ve her ülkede bir konseri var. Sırasıyla Ukrayna, Pakistan, Kıbrıs ve İstanbul'da sahne alacak Tekin, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Ayrıca yeni single'ının da müjdesini veren Tekin, sözlerine devam etti: "Kapak fotoğrafımız ve klibimiz hazır. Sözü ve müziği bana ait yine İngilizce bir parçayla geliyoruz. Amerikalı Dj Alex ile feat yaptık. Sadece yeni yılı bekliyoruz. İnşallah yeni yıl hepimize uğurlu gelecek."

Yeni yılın ilk aylarında dinleyiciyle buluşacak olan single'ın adı "You Lost" Pakistan'da çekilen klibiyle "You Lost" şimdiden merak konusu oldu.