Ünlü DJ'den yeni single "Base Rock" yayımlandı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , youtube da 9 milyona ulaşan Umut Timur ile yaptığı single çalışması ile beğenilen, Ömer Topçu ile İzel ‘in ‘’Dayanamam ‘’ adlı şarkısını tekrar coverlayan genç ve başarılı Dj Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi.’’ Base Rock ‘’ adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

Avrupa ‘da ve Türkiye ‘de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , uzun yıllardır yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun , ‘’Base Rock’’ isimli şarkısını çıkardı.

Corona dönemi basladigindan beri müziğe odaklanan ve daha farkli müzikler yapma karari alan Onur Suygun ; Türkce Pop’dan sonra en sevidiğim Müzik türü dediği House Müziği’ni secti. Yaklasik 2 aylik çalismasının ardindan ‘’Base Rock’’ adli şarkımı sizlerin huzuruna sunuyorum dedi.

Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı Dj Onur Suygun ; önümüzdeki günler de de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını belirtti.

Onur Suygun ‘un yeni şarkısı ve video klibi ‘’Base Rock’’ spotify, youtube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Keyifli dinlemeler…

Spotify

Link: https://open.spotify.com/album/6Ve005qJa68mfVTASyfbDp?si=ictH0GtsQNiJabjCuTxc1A

Youtube Link:

https://youtu.be/wb_gk5hw_lY



Onur Suygun Biyografi

Onur Suygun, 1991 Almanya dogumlu. DJ’lige 16 yasinda Bilgisayarda Remix yaparak basladi. 18 yasinda ilk sahne teklifi geldi, ve ardindan bu teklifler devam etmeye basladi. 2014 yilinda normal işini birakip sadece DJ’lige ve Aranjör’lüge devam etme karari aldi. 2015 yilinda Umut Timur ile single çalışması cikti, Klib de Milli Futbolcu HAKAN CALHANOĞLU yer aldi. Sarki tüm Avrupa’da ve Türkiye’de cok begeni aldi, Youtube’Da 9 Milyon’a ulasti. Bu sarkidan sonra Almanya harici Ingiltere, Avusturya, Isvicre ve Türkiye’de sahne performansları başladı .Haftanin 4 günü 4 farkli sehirlerde sahne almaya basladi. Daha sonra 2018 yilinda Ömer Topcu ile Izel’in sevilen sarkisi ‘’Dayanamam’ı tekrar Cover’ladı. Sahnelerde caldiği şarkilar 90% Türkce Pop ve 10% RnB.