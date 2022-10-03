Ünlü Dj Can Akın’dan Kerimcan Durmaz’a Gönderme!

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Son dönemlerde Dj sahne performanslarıyla adından sıkça basında bahsettiren Dj Can Akın’dan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’a gönderme!

Dj Can Akın takipçilerinden gelen yoğun mesajlara dayanamayıp açıklamada bulundu. Kerimcan Durmaz’a çok benziyorsun diyen takipçilere cevap verdi.

İnsan insana benzeye bilir kimseye benzemek için operasyonlar geçirip bıçak altına yatmadım. Boyum uzun ve ilgi çekici tarzım var. Ayrıca Kerimcan Durmaz’ın yüzü de operasyonlu burun estetik, yüz estetik ona nasıl benzeye bilirim? Kendisi kendine benzemezken komik olmayın diyerek Kerimcan Durmaz’a göndermede bulundu.

Can Akın Sahne showlarıyla ve iddalı marjinal kıyafetleriyle adından sıkça bahsettiriyor ilk single çalışması ‘Eşkal’ ile yakında boy gösterecek! Tüm dijital platformlarda yer alacak.

Dj Can Akın ayrıca Kerimcan Durmaz’ın işine olan özverisini tebrik ettiğini ve kendisini çok başarılı bulduğunu belirtti.