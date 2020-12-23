Ünlü Avukat'tan Romantik Şiirler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat dünyasının ünlü isimlerine avukat olarak hizmet veren Av. Edip Önder uzun yıllardır yakından ilgilendiği şiir ve edebiyat merakını ilk kez yazdığı şiir kitabını piyasaya çıkartarak taçlandırdı. Eşi Melek Önder’e ithaf ettiği ve adını “Bence - Melek’ten Bir Ömür Çaldım” verdiği kitabının tüm gelirini Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayarak engelli bireyler yararına “unluikinciel.engelsizyasamvakfi.org” adresinden satışa çıkarttı. Kitabını yakın sanatçı dostlarından ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel’e de imzalayıp hediye etti.