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Ünlü Aile Danışmanı Sedat Dörtkardeş Lezzetli Sohbetler Programında

Ünlü Aile Danışmanı ve Yazar Sedat DÖRTKARDEŞ, ‘Lezzetli Sohbetler’ programına sezon sonuna doğru Her hafta Cuma günleri konuk olmuştu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:17
Ünlü Aile Danışmanı Sedat Dörtkardeş Lezzetli Sohbetler Programında

Ünlü Aile Danışmanı ve Yazar Sedat DÖRTKARDEŞ Sat7Türk Ekranlarında Haftanın 5 günü yayınlanan moderatörlüğünü  Şemsa Deniz BAKIR’ın yaptığı ‘Lezzetli Sohbetler’ programına sezon sonuna doğru Her hafta Cuma günleri konuk olmuştu.

Ben Sat7Türk kanalında kendimi evimde hissediyorum. Şemsa Deniz Bakır ile  Lezzetli Sohbetler programı çok içten samimi evimizin içinden, o programda olmak benim için çok değerli. Tüm konuklarını ve şahsımı  çok iyi ağırlayan Şemsa Deniz Bakır a sonsuz teşekkürler.  diyen Sedat Dörtkardeş Yeni sezonda yeni konuları ile her Perşembe Sat7Türk ekranlarında.

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Anahtar Kelimeler:
Sedat DörtkardeşLezzetli Sohbetlerşemsa Deniz Bakır
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