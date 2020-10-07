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Umut Akyürek’ten Ahte Vefa
Umut Akyürek’ten Ahte Vefa
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Umut Akyürek’ten Ahte Vefa

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:54
8 Okunma
Umut Akyürek’ten Ahte Vefa

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müslüm Gürses Yorumu

Türk Müziğinin sevilen ünlü ismi Umut Akyürek merhum Müslüm Gürses in otuz yıl önce okuduğu Umutsuz Hayat ve Gündüzüm Karışmış Gecelerime ' İsimli, sözleri Ali Tekintür’e bestesi Özer Şenay’a ait efsane eserini tekrar yorumlayarak dinleyenlerine sundu.


Ahte Vefa Örneği

Güzel Sanatçının okuduğu bu eserin müzik yönetmenliğini ve düzenlemesini yapan usta ud virtiözü Yıldıran Güz maalesef bu son çalışmasının çıkışını göremeden vefat etti. Umut Akyürek bu çalışmayı ilk albümünü de beraber yaptığı sanatçı dostunun ruhuna ithaf etti. Akyürek’in bu tutumu yakın dostları tarafından taktirle karşılanırken, bu davranışın vefa konusunda çok sık sınıfta kalan sanat dünyasında, ahde vefa örneği olarak diğer sanatçılara da ders olmasını dileriz. Özdemir Müzik etiketiyle dinleyiciye buluşan CD nin klibini Erkan Nas çekti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürekten Ahte VefaYaşar Şenyüz
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