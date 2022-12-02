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UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI

‘Geçmiş Olsun’ şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Umut Açıkgöz, 13. ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı.

02 Aralık 2022 Cuma 15:09
UMUT AÇIKGÖZ’DEN 14 ŞUBAT’A ÖZEL ŞARKI

Geçtiğimiz gün Dedeman Otel’de ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla gerçekleşen törende ‘Türkiye’nin En İyileri’ ödüllerinde ‘Yılın En İyi Solisti’ ödülünün sahibi oldu.

Başarılı sanatçı, “Şarkılarımla sevenlerimin kalbine dokunabildiğim için çok mutluyum. Bu ödül beni daha da motive etti. Şimdi yeni şarkılar söylemenin zamanı” dedi. 

Yılbaşında Yalova Green Garden Otel’de sevenleriyle buluşacak olan Umut Açıkgöz, bir yandan da yeni şarkısının müjdesini verdi. 

Umut Açıkgöz’ün yeni aşk şarkısı 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde sevenleriyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Umut Açıkgöz
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