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Ümit Sayın’dan A Capella show!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ümit Sayın’dan A Capella show!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:28
3 Okunma
Ümit Sayın’dan A Capella show!

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Maslak 1453 içinde bulunan ve işletmeciliğini Ergün Yıldız'ın yaptığı son günlerin popüler mekanı Esnaf'da Ümit Sayın misafirlere büyük bir sürpriz yaptı. Eline mikrofon alıp 'Hicran' şarkısı ile salona dalan Ümit Sayın yemeğe gelen tüm müşterileri şaşırttı. Mekanın perküsyoncusu Serhat Gönüllü ile birlikte 'Ben Tabii ki' ile show yapan Ümit Sayın 'Yemeğe gelmiştim ama sizlere bir sürpriz yapmak geldi içimden' dedi. Misafirlerin bırakmaması üzerine koro halinde 'Gül Beyaz'ı A Capella söyleyen Ümit Sayın '90'lı yıllarda yazdığım şarkılara eşlik etmeniz beni mutlu ediyor. Ne güzel şarkılar yapmışız sizlerle' dedi.

A Capella nedir?

Acapella, enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türüdür. İnsan sesinden başka hiçbir alet kullanılmaz. Farklı tonlardaki insan seslerinin organize bir biçimde çıkardıkları seslerin birleşiminden oluşur. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ümit SayınA Capella
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