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‘’Ülkemde parlayan yıldız olmaktan gayet memnunum’’

Gülben Ergen, Göktürk Dergisi’nin yeni yıl özel sayısı için müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtladı.

‘’Ülkemde parlayan yıldız olmaktan gayet memnunum’’

Gülben Ergen, Göktürk Dergisi’nin yeni yıl özel sayısı için müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtladı.

11 Ocak 2019 Cuma 18:05
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‘’Ülkemde parlayan yıldız olmaktan gayet memnunum’’

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtlayan Ergen, ‘’Ben ülkemde parlayan bir yıldız olmaktan gayet memnunum. Yaşam kalitemi, vaktimi abartılı olarak çalacak her şeyi ve herkesi reddedebilirim. Dünyayı sırt çantamla, elimde kahveyle gezmeyi tercih ederim.’’ açıklamasıyla yurt dışında müzik yapmak istemediğini belirtti.  


‘’Şarkılarım benim aslımdır.’’

Şarkılarını nasıl seçtiğini ise ‘’Şarkılarım benim özümdür aslımdır, yaşadıklarım ve yaşayamadıklarımdır. Söylediklerim, söyleyemediklerimiz sessiz çığlıklarımdır. İçime göre seçerim, piyasayı ya da benden beklentiyi değil, yüreğimin sesini dinlerim.’’ ifadeleriyle anlattı.

Gülben Ergen’den sabah programı açıklaması

‘’Yeniden sabah kuşağı programlarında görecek miyiz?’’ sorusuna Gülben Ergen, ‘’ Elbette göreceksiniz ama içime sinen bir içerikte. Kadınlarla iletişimimiz yıllardır hep çok değerli. Ekrandan milyonlara uzanmak sorumluluk getiriyor bana. Bu sebeple içinin boş olmasını istemem.’’ yanıtını verdi. 

Gülben Ergen’den itiraf

Gülben Ergen ‘Aşka kapılarını kapadı mı?’ sorusuna ise ‘’Elbette hayır. Şarkı söylemeyi bıraktınız mı? gibi bir soru bu. Aşk bir ihtiyaçtır, haktır, güzelleşmektir, aşk yaşama sevincidir.’’ cümleleriyle cevapladı.

Gülben Ergen’in keşkesi

Müzik piyasasındaki keşkesini ‘’Keşke konservatuar okusaydım. Nota bilgim olsaydı.’’ şeklinde belirtti.

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