Uhde Seçil’in pastacılık merakı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

90’lı yıllarda Uhde isimli albümü ile piyasalara merhaba diyen Seçil’in son dönemde pastacılığa olan ilgisi arkadaşları tarafından da acaba Seçil müziği bırakıp pastacımı olacak diye merak konusu oldu.

Profesyonel müzik kariyerine 90’lı yıllarda Uhde adlı albümle başladıktan sonra bütün hayranları tarafından Uhde Seçil olarak tanınan güzel şarkıcı daha sonra da Rabbena ve Aşkısı albümleri ile müzik piyasalarında ki varlığını sürdürmeye devam etti. Aslında müziğe çocuk yaşlarda TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosunda başlayan, daha sonra da İTÜ Türk Müzikisi Konservatuarı’na devam ederek müzik piyasaların alaylı değilde, mektepli sanatçılarından biri oldu. Bu aralar konserlerde ve sosyal sorumluluk projelerinde sıkça karşılaştığımız Uhde Seçil geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı pasta fotoğrafları ile hayranları tarafından soru yamuruna tutuldu, Seçil’in çok başarılı pastalar yaptığını gören bazı hayranları acaba Uhde müziği bırakıp pastacı mı olacak diye telaşlandılar. Hayranlarının bu halini gören Seçil ‘Arkadaşlar ben pasta yapmayı çocukluğumdan beri çok seviyordum ve sonunda profesyonel bir eğitim almaya karar verdim, bu gördüğünüz pastalar benim ders sırasında yaptığım örnekler ama güzel bir pastanemiz olsa hep beraber orada buluşsak ve tatlı yiyip tatlı konuşsak fena mı olur, ayrıca merak etmeyin müzik çalışmalarım sessiz ve derinden gece gündüz hızla devam ediyor, size çok yakında bomba süprizlerim var’. dedi. Avcılar İsmek’te eğitim veren Fadile Ulus,ta; Seçil hanım da büyük bir yetenek görüyorum, eğer isterse müzikte olduğu gibi bu meslekte de çok başarılı pastalar yaparak emin adımlarla yürüreceğine inanıyorum” dedi.