Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930
Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti
Son Dakika
Veliaht ilan etti
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını...
Zaman aşımına 193 gün kaldı
Zaman aşımına 193 gün kaldı
Milletin iradesiyle nerelere gelindiğini en iyi siz bilirsiniz!
Milletin iradesiyle nerelere gelindiğini en...
Müziğin altın çocuğu Çınara, New York'tan ödülle döndü
Müziğin altın çocuğu Çınara, New...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti

Geçenlerde Mesut Yar’ın programında Veliahtınız var mı? sorusuna Uğurkan Erez’in yanıtı uzun yıllardır beraber çalıştığı Fatih Ömercikoğlu oldu..

Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti

Geçenlerde Mesut Yar’ın programında Veliahtınız var mı? sorusuna Uğurkan Erez’in yanıtı uzun yıllardır beraber çalıştığı Fatih Ömercikoğlu oldu..

21 Haziran 2019 Cuma 22:02
24 Okunma
Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL -  Geçenlerde Mesut Yar’ın programında Veliahtınız var mı? sorusuna Uğurkan Erez’in yanıtı uzun yıllardır beraber çalıştığı Fatih Ömercikoğlu oldu.. Fatih Ömercikoğlu Hocasının yolundan yürümüş ve son zamanların en başarılı koreografı olmuştur.

Tabii kendisi de gençlere şunu söylemek istiyorum dedi; Sabır, azim ve çok çalışmanın sonusu insanlar bir yere gelebiliyor lakin bunun yanında doğru zamanda çok önemli.. İllaki çok şanslı İnsanlar var ama milyonda  bir bi durum, o yüzden mücadele asla bırakılmamalı.. Şimdiki genç kardeşlerimiz hemen bir şey olmak, çok para kazanmak gibi idealleri var, önce doğru yerlerden eğitimler almalılar ve gerçekten sektörde doğru insanları araştırarak bulmalı sonrası malum çalışmak çalışmak.. Tabii ki çok meşakkatli bir yol ,çıktığınız bu yolda bir kere sırtınıza o yükü alarak çıkıyorsunuz.. Öğrenmeye hep açık olmak gerekiyor hiç bir zaman oldum dememeli ve bu durum bana hep yanlış geldi ve hala öğreniyorum ö ğreneceğimiz çok şey var.. Çünkü hayatta ki herkesin hikayesi ve verdiği mücadele farklıdır.. Ama başarının anahtarı işinizi gerçekten sevmenizden geçiyor..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uğurkan ErezFatih ömercikoğluVeliahtönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bayrak’ vizyonda
‘Bayrak’ vizyonda
Demedi Deme’yin Uhde Seçil geri döndü
Demedi Deme’yin Uhde Seçil geri döndü
Merhaba Güzel Vatanım
Merhaba Güzel Vatanım
Alanya'nın Perisi Ajda Oldu
Alanya'nın Perisi Ajda Oldu
Emel Sayın Harbiye'ye Geliyor
Emel Sayın Harbiye'ye Geliyor
Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi
Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi
BADD’ Trip Şimdi Her Yerde
BADD’ Trip Şimdi Her Yerde
İstanbul’da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde yaşanacak
İstanbul’da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde yaşanacak
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya Geliyor
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya Geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans