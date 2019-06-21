Uğurkan Erez, Fatih Ömercikoğlu’nu veliaht ilan etti

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Geçenlerde Mesut Yar’ın programında Veliahtınız var mı? sorusuna Uğurkan Erez’in yanıtı uzun yıllardır beraber çalıştığı Fatih Ömercikoğlu oldu.. Fatih Ömercikoğlu Hocasının yolundan yürümüş ve son zamanların en başarılı koreografı olmuştur.

Tabii kendisi de gençlere şunu söylemek istiyorum dedi; Sabır, azim ve çok çalışmanın sonusu insanlar bir yere gelebiliyor lakin bunun yanında doğru zamanda çok önemli.. İllaki çok şanslı İnsanlar var ama milyonda bir bi durum, o yüzden mücadele asla bırakılmamalı.. Şimdiki genç kardeşlerimiz hemen bir şey olmak, çok para kazanmak gibi idealleri var, önce doğru yerlerden eğitimler almalılar ve gerçekten sektörde doğru insanları araştırarak bulmalı sonrası malum çalışmak çalışmak.. Tabii ki çok meşakkatli bir yol ,çıktığınız bu yolda bir kere sırtınıza o yükü alarak çıkıyorsunuz.. Öğrenmeye hep açık olmak gerekiyor hiç bir zaman oldum dememeli ve bu durum bana hep yanlış geldi ve hala öğreniyorum ö ğreneceğimiz çok şey var.. Çünkü hayatta ki herkesin hikayesi ve verdiği mücadele farklıdır.. Ama başarının anahtarı işinizi gerçekten sevmenizden geçiyor..