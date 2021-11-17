Uğur Atis, Ulusal Radyo’da her akşam konuklarını ağırlıyor

UĞUR ATİS; ULUSAL RADYO’DA HER AKŞAM

KONUKLARINI AĞIRLIYOR

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Türkiye’de özel radyoların kurulmasından sonra radyo sunuculuğuna başlayan ve çeyrek asırdan fazla bir zamandır konuklu canlı yayınlar gerçekleştiren, Ulusal Radyo’nun sempatik ve çok sevilen radyocusu Uğur Atis hafta içi her akşam saat 17;00 ile 18:30 arasında sürdürdüğü canlı radyo programlarına her gün değişik konu ve konukları ile geniş bir dinleyici ve hayran kitlesi tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Ressam Mürüvvet Durak ve Fotoğrafçı Yaşar Şenyüz ile kahkahalı dakikalar

Başarılı ve ünlü ressamlarımızdan Mürüvvet Durak ve gazetemiz magazin yazarlarından Yaşar Şenyüz’ü geçtiğimiz günlerde radyo yayınına konuk alan Uğur Atis yayın sırasında yapmış olduğu şakalar ile yayın odasını kahkahalara boğdurdu. 1.5 saat süren canlı yayın sırasında Mürüvvet Durak resimlerinde kullandığı tekniği ve tarzını en ince detayları ile anlatırken, aynı zamanda ünlü bir moda fotoğrafçısı da olan Yaşar Şenyüz başından geçen trajikomik anılarını anlatarak hem güldürdü hem düşündürdü.

Uğur Atis’e Plaket Takdimi

Geçtiğimiz yıl gazetemiz tarafından düzenlenen Altın Fırça Resim Yarışması’na vermiş olduğu destek dolayısı ile düzenlenmiş olan teşekkür plaketi Yaşar Şenyüz tarafından Uğur Atis’e teslim edildi. Plaketi teslim alan tecrübeli radyocu gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren bütün yarışmacı çocukları ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenleri ile ailelerini kutladı.