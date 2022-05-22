UĞUR AKKUŞ’A ÇİFTE ÖDÜL…

BURHAN AKDAĞ

Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isimler katıldı. Yaklaşık 1300 kişinin katıldığı gece, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Gece, sunucu Özlem Yıldız’ın “O, hem yatırımcı hem yardımsever. Pandemi döneminde ürettiği maskelerin yüz milyonlarcasını hastanelere okullara, vakıflara, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına ücretsiz dağıttı. Üyesi olduğu ulusal ve uluslararası pek çok kuruluş aracılığıyla Türkiye’nin bölgesinde ve dünyadaki tanınırlığı ve gelişimine önemli katkılar sağladı. Yaptığı uluslararası yatırım anlaşmalarıyla Türkiye’ye çok önemli döviz girdisi sağladı. A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Akkuş’u “Yılın İşadamı” ve Yılın Ceo’su ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum” anonsu ile başladı…

Eşi Ebru Şallı ile Amerika’da olan ve yoğun bir iş temposu nedeni ile törene katılamayan Uğur Akkuş gönderdiği bir video ile geceye renk kattı. Geceye katılamadığı için üzgün olduğunu belirtten Uğur Akkuş bu ödül için kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Uğur Akkuş’un ödülünü hukuk müşaviri Ferah Öztürk alırken, Gecenin son bölümü de sahneye çıkan İrem Derici davetlilere müzik dolu dakikalar yaşattı.