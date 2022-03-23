Uğur Akkuş'un Vekili Av. Derya Güler'den Basın Açıklaması

Kamuoyunun Bilgisine;

Müvekkilimiz Uğur Akkuş’un tarafı olduğu dava dosyaları, özel hayatı, aile yaşamı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu A&S Global Yatırım Holding Anonim Şirketi bünyesinde yapılan yatırım anlaşmaları ile müvekkilimin dahil olduğu ticari hayattaki süreçleri basın ve yayın organlarınca farklı şekillerde yorumlanmış ve gerçeğe aykırı haberler yapılmış ve kamuoyu müvekkil hakkında olumsuz şekilde yanlış bilgilendirilmiştir. Müvekkilim hakkında yakın bir tarihten bugüne kadar basında çıkan somut gerçeklerden uzak bu haberler, gerek müvekkilimin yönetim kurulu başkanı olduğu A&S Global Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin ticari hayattaki istikbaline ve gerek ise müvekkilimin iş ve sosyal hayatındaki itibarına saldırır hale gelmiştir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirmesini sağlamak maksadı ile bu basın açıklamasını yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Gerek Türk mevzuatı gerek Yargıtay İçtihatları gerekse doktrindeki hakim görüş, bir yayının hukuka uygun olması için gerçeklik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, ölçülülük ve güncellik kriterlerinin tamamının sağlanması gerektiği konusunda hem fikirdir. Müvekkil hakkında yapılan ve yukarıda sayılan kriterleri sağlamadığı için başta haber niteliği taşımayan yayınlar ile “Uğur Akkuş’un Kuveytli iş insanlarını 30 Milyon Dolar dolandırdığı, dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu sebeple eşi Ebru Şallı ile Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtığı, yurda dönmüş olması sebebi ile de derhal tutuklandığı ve cezasını infaz etmek üzere 20.03.2022 tarihinde akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine sevk edildiği, aynı zamanda eşi Ebru Şallı ile olan evliliğinin de sona erdiği ve çiftin boşanacakları” iddiaları kamuoyuna servis edilmiştir.

Öncelikle, müvekkilin ticari ve şahsi itibarını karalar, aile hayatını rahatsız eder mahiyetteki bu yayınların gazetecilik etiği ile bağdaşmadığını, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmekle mükellef olan medya kuruluşlarının halkı aydınlatma sorumluluklarını ihlal eden özensiz tutumları sonucu müvekkili, ailesini ve müvekkilin ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki çalışanların hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini beyan etmek ve sayın basın mensuplarına bu değerli mesleğin önemini ve etkisini iyi niyet ile hatırlatmak isteriz.Müvekkil Uğur Akkuş, saygın ve namuslu bir iş adamı olmakla beraber, eşi ile birlikte cemiyet hayatının tanınan ve saygı duyulan bireyleridir. Ne var ki, bir kısım medya kuruluşları tarafından yayınlanan yukarıda yer verilen iddialar, müvekkilin itibarına gölge düşürmekle beraber, kamuoyuda yanıltmıştır.

Zira müvekkilim hiç kimseyi dolandırmamış, eşine, çalışanlarına ve çocuklarına karşı her zaman sevgi dolu, onları koruyup kollayan ve menfaatlerini ön planda tutan bir birey olmuştur. Müvekkilim dış ticaret ile iştigal eden bir iş insanı olması sebebi ile sık sık yurtdışına seyahat etmekte olup bu seyahatlerini, karşılıklı derin bir sevgi ve saygı besledikleri, mutlu bir şekilde evli olduğu eşi ile birlikte gerçekleştirmektedir. Müvekkilin ya da eşinin yurtdışına kaçması söz konusu olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri’ne tatile de gitmemiştir. Müvekkilimiz yakın zamanda kamuoyunun bilgisine sunulacak büyük ve güzel projelere imza atmak üzere emek ve mesai harcamaktadır. Nitekim işleri sebebi ile ayrıldığı Türkiye’ye kısa bir süre sonra dönmüştür. Görüldüğü üzere, Müvekkilim yurtdışına kaçmadığı gibi asılsız haberlerde bahsi geçen sözde dolandırıcılık suçu sebebi ile de hiçbir zaman tutuklanmamıştır. Kendisi hakkında dolandırıcılık suçunu işlemek sebebi ile verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayıp, yargılaması devam etmektedir.

Üzülerek dile getirmek isteriz ki; işbu basın açıklamasına konu haberlerde başta gerçeklik, güncellik ve kamu yararı olmak üzere dürüst ve hukuka uygun bir haberde aranan hiçbir kriter sağlanmamış, Anayasa, 5651 Sayılı Yasa ile Basın Mevzuatı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında gerçeğe aykırı işbu haberler ile müvekkil Uğur Akkuş’un kişilik haklarına saldırılmış, kendisi kamuoyu nezdinde rencide edilerek yanlış lanse edilmiştir.

Müvekkile yönelik ağır mağduriyete sebebiyet veren işbu gerçek dışı beyanlar içeren, haber niteliği taşımayan yayınlar karşısında her türlü maddi ve manevi dava ve talep hakkımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. Bu asılsız haberlerin müvekkile zarar verme kastı içerisinde olan kaynağı da tespit edilmiş olup, ilgili şahıslar hakkında yargı makamlarına gerekli ihbarlar yapılacaktır.Gerçek durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla,

Uğur Akkuş Vekili Av. Derya Güler