Uğur Akın Gül ‘Yalvarırım’ İsimli Yeni Şarkısını Sevenleriyle Buluşturdu

Haber: Aslan Sayım

Uğur Akın Gül’ün yeni tekli çalışması ‘Yalvarırım’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yaz aylarına ters köşe yaparak slow şarkısı ile piyasada olan yakışıklı sanatçı Uğur Akın Gül aşk şarkısı ile müzik listelerine hızlı giriş yaptı. Klipte kendisine Eylül Uzun eşlik ediyor.

Yalvarırım isimli şarkının sözü ve müziği Cihan Dabağer imzası taşıyor. Müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Levent Karabacak üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Hakan Gençdal oturuyor. Klibin görüntü yönetmenliğinde ise Abdullah Kaynar yer alıyor.

Uğur Akın Gül ‘Yalvarırım’ şarkısı Grand Müzik YouTube kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi, ünlü bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://www.youtube.com/watch? v=C2N00pQGAo8